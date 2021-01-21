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21 января 2021 года 19:33

Рынок акций РФ в четверг упал, ведомый нефтегазовыми бумагами на фоне снижающейся нефти

Москва. 21 января. Рынок акций РФ в четверг упал, ведомый нефтегазовыми бумагами на фоне снижающейся нефти и выросших геополитических рисков после состоявшейся накануне инаугурации президента США Джо Байдена.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 3422,67 пункта (-1,27%), индекс РТС - 1463,84 пункта (-1,55%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) продемонстрировали негативную динамику в пределах 3,5%.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,5%, "префы" снизились в цене на 1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,1%), "Московской биржи" (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1%, "префы" снизились в цене на 1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) International (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%). Американские депозитарные расписки Ozon (MOEX: OZON), снижавшиеся в начале торгов почти на 5,1%, к концу дня выросли в цене на 2,2%.

Котировки расписок Ozon достигли порогового значения для включения в индекс MSCI Russia в рамках майского полугодового пересмотра в 2021 году, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. "За неделю ADS Ozon подорожали на 15%, достигнув порогового значения в $46 за шутку для включения в индекс MSCI Russia в мае текущего года даже при консервативной оценке free float (FIF 0,25). По нашим оценкам, вес ADS Ozon в индексе MSCI Russia будет равняться 1,13-1,58%, в результате пассивный приток капитала в эти бумаги составит $240-330 млн", - говорится в обзоре инвестбанка.

Акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+9,97%) за последние 7 торговых дней выросли в цене в 3,1 раза, с уровня 825 рублей до 2593 рублей за штуку, на ожиданиях обязательной оферты миноритарным акционерам от нового собственника. ООО "Независимая нефтегазовая компания-Холдинг", принадлежащее Эдуарду Худайнатову, стало владельцем 93,9% уставного капитала ПАО "Варьеганнефтегаз". Согласно сообщению "Варьеганнефтегаза", приобретение состоялось 29 декабря 2020 года. Ранее пакет такого же размера принадлежал "Роснефти".

Цены на нефть опускаются в четверг на опасениях возможного снижения мирового спроса на энергоносители, которые усилились на фоне вспышек в Китае нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Европе. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК в четверг составила $55,9 за баррель, что на 0,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $53,13 за баррель, что на 0,34% ниже уровня на закрытие рынка в среду.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, "в четверг российский фондовый рынок продемонстрировал существенное снижение на умеренно негативном внешнем фоне. Поводом к продажам выступила активизация коррекционных настроений на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,3%, отступив в район $55,9 за баррель. При этом динамика западных фондовых площадок не давала дополнительных стимулов к снижению. Так, в Европе к вечеру основные индексы демонстрировали разнонаправленную динамику, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P 500 прибавляли порядка 0,2%. Таким образом, внешний фон не способствовал сильному снижению нашего рынка. Более того, на старте торгов в российских бумагах преобладали покупки, что позволило индексу МосБиржи практически вплотную подойти к отметке 3500 пунктов. Однако удержать позиции не получилось. В дальнейшем, в отсутствие стимулов для роста и на опасениях возможного углубления коррекции в ценах на нефть, инвесторы предпочли перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в российских бумагах, что привело к уходу индекса МосБиржи на отрицательную территорию и отступлению в сторону отметки 3400 пунктов. При этом рынок пробил восходящий тренд, берущий начало от минимумов ноября, что может сигнализировать о вероятности углубления коррекции. В текущий момент ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи может выступить отметка 3300 пунктов".

В свою очередь аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова отмечает, что "индексы МосБиржи и РТС к концу торгов остались в минусе, находясь под давлением геополитических рисков. Индексы стремились к первым целям краткосрочной коррекции 3375 и 1435 пунктов, соответственно, при закреплении ниже которых продажи могут принять более серьезный оборот. Пока же рынки лишь продолжают снятие краткосрочной перекупленности. Ориентир по индексу МосБиржи на следующий торговый день - 3360-3460 пунктов. На зарубежных фондовых площадках в четверг не было единства в настроениях. Европейские рынки к завершению сессии растеряли весь внутридневной прирост, а в пятницу столкнутся с повышенными рисками развития снижения в связи с ожидаемым ухудшением данных по деловой активности в январе. Торги в США начались небольшим повышением трех основных индексов, которые к завершению основной сессии в РФ прибавляли 0,2-0,4%. Американскому рынку уже непросто продолжать рост у рекордных максимумов".

"Российские биржи еще обладают некоторым потенциалом краткосрочной коррекции, который реализуют при отсутствии веских оптимистичных сигналов. Если же заявлений о серьезных санкциях со стороны США или Европы в ближайшие дни не последует, инвесторы могут вернуться к осторожным покупкам отечественных активов", - считает Кожухова.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, торги на российском рынке начинались вполне оптимистично, но затем усилилось давление на нефтегазовые бумаги. Неожиданный рост запасов в США вкупе с карантинными мерами в Европе и Китае не позволяют рассчитывать на дальнейшее повышение котировок. Кроме того, Китай объявил о санкциях против 27 чиновников США, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео. В заявлении также говорится о намерении сотрудничать с новой администрацией, но сам факт персональных санкций дает плохой старт такому сотрудничеству. Неприятные новости поступили и для "Газпрома", в частности, Европейский парламент намерен потребовать прекращение строительства "Северного потока 2" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Впрочем, позиция Европарламента расходится с позицией Еврокомиссии. Ранее глава внешней политики ЕК Жозеп Боррель заявлял, что Брюссель не будет препятствовать строительству, так как не может регулировать деятельность частных компаний. Рубль реагирует на рост неопределенности после смены администрации в Вашингтоне. Очередные призывы Европарламента вполне согласуются с американской повесткой в отношении России. Поэтому можно говорить о росте вероятности совместных рестрикций, что в итоге и отражается в динамике российской валюты.

"Европейские индексы начинали день бодрым ростом, но затем растеряли почти все свои достижения. Из статистики можно отметить рост индекса деловой активности Франции до 98 пунктов в январе по сравнению с 94 пунктами в декабре. В остальном пока в новостном потоке доминирует политика, а именно выражение радости европейских лидеров относительно инаугурации нового президента Джо Байдена, который вернул США в рамки Парижского соглашения по климату. Нефтесервисная Baker Hughes отчиталась об убытках в IV квартале, что удивило рынок, но также сообщила о росте выручки выше прогнозов. В целом предстоящие торги в США будут более спокойными. Наиболее интересные отчеты поступят уже после закрытия основной сессии, когда свои результаты сообщат Intel и IBM", - полагает Кочетков.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в четверг составил 114,92 млрд рублей (из них 22,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 15,78 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 10,17 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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