Цены евробондов РФ в четверг в основном снижаются вслед за UST

Москва. 21 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг за небольшим исключением снижаются. Участники рынков находятся в ожидании первых действий нового президента США Джозефа Байдена, который лишь накануне вступил в должность. Давление на российские бумаги оказывают и опасения относительно потенциального развития санкционной темы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снижаются в цене, что в итоге привело к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК подросла на 1,4 базисного пункта по отношению к закрытию среды и составила 115,84% от номинала, что соответствует доходности 1,6% годовых (снижение на 1,1 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась по отношению к 20 января на 0,78 базисного пункта и составила 101,54% от номинала (доходность увеличилась на 0,8 базисного пункта и составила 0,1% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,9 пункта, составив 149,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 71,1 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 141,47% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 3,27% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 65,6 базисного пункта - до 135,9% от номинала (доходность выросла на 3,4 базисного пункта и составила 3,26% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году опустились в цене на 13,1 базисного пункта - до 115,35% от номинала (доходность увеличилась на 1,9 пункта - до 1,73% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 110,09% от номинала (доходность прибавила 1 пункт - до 0,99% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 84,7 базисного пункта - до 134,29% от номинала (доходность поднялась на 3,8 базисного пункта - до 3,29% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 0,5 базисного пункта, до 113,99% от номинала (доходность подросла на 0,3 пункта и составила 1,92% годовых).

"В четверг российские евробонды торгуются в "красной зоне". Цены российских евробондов снижаются вслед гособлигациями США и Европы. Так, UST-10 прибавляют в доходности 4 б.п., гособлигации Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании - в пределах 2-5 б.п. Доходность Russia`29 подросла на 5 б.п., до 2,25% годовых. Инвесторы закладывают в цены новые бюджетные стимулы США, которые в перспективе приведут к увеличению госдолга и инфляции. Умеренное давление на российские гособлигации также оказывает снижение нефтяных цен", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.