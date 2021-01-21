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21 января 2021 года 19:01
"Атон" представил компании с лучшими дивидендными историями и значительным потенциалом роста в 2021г
Среди компаний с высокой дивидендной доходностью и значительным потенциалом роста особенно привлекательно выглядят "Норильский Никель", Сбербанк, "Газпром", "РусГидро", "Северсталь" и АФК "Система", говорится в аналитическом материале эксперта "Атона" Элбека Далимова. По мнению эксперта, 2021 год обещает быть крайне удачным для рынков акций. Для российского рынка море ликвидности, низкие ставки и восстановление экономики вследствие вакцинации будут означать рост цен на сырье. В свою очередь, высокие цены на сырье трансформируются в увеличение прибыли, дивидендных выплат и стоимости акций компаний. "Высокие дивиденды - одна из характерных черт отечественного рынка, которую также не следует упускать из внимания, - подчеркивает Далимов. - Средняя дивидендная доходность индекса MSCI Russia составляет 6,5%, что является самым высоким показателем в мире. Когда ставки находятся в районе нуля, начинается естественный процесс "охоты за доходностью", а высокие дивиденды (которые должны еще больше увеличиться из-за роста сырьевых рынков) российских компаний являются дополнительным аргументом в их пользу". Среди компаний с высокой дивидендной доходностью и значительным потенциалом роста особенно привлекательно, на взгляд эксперта, выглядят следующие: 1. ГМК "Норильский Никель" - "уникальная компания, которая дает экспозицию на быстрорастущий рынок электромобилей: ожидается, что к 2030 году он покажет десятикратный рост. 30% себестоимости электромобилей составляют батарейки, при производстве которых используется никель, палладий и кобальт. "Норникель" - крупнейший производитель этих редкоземельных металлов, спрос на которые должен увеличиться в разы вместе с ростом рынка электромобилей. Вдобавок масштабная ликвидность и восстановление экономики будут толкать цены на металлы еще выше. Таким образом, помимо долгосрочной ставки на рост рынка электромобилей, "Норильский Никель" является одним из главных бенефициаров роста сырьевых рынков, что позволит компании и в будущем платить высокие дивиденды (9-10% в год)", - отмечает аналитик "Атона". 2. Сбербанк - главная ставка на рост российского рынка акций. По мнению Далимова, общее восстановление глобальной экономики позволит ведущему банку страны в 2021 году существенно снизить NPL, увеличить прибыль и, как следствие, дивидендные выплаты. Более того, в конце 2020 года Сбер презентовал агрессивную стратегию, согласно которой планирует развивать свою экосистему и к 2030 году довести долю небанковской прибыли до 30%. "Сейчас рыночная стоимость банка приблизительно равна одному капиталу. В ситуации, когда рынок станет оценивать небанковский бизнес по мультипликаторам IT-компаний, справедливая оценка Сбербанка может составить 2-3 капитала, что приведет к кратному росту его акций. Также следует отметить, что дивидендная доходность банка составляет около 7%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Учитывая относительно низкую стоимость в сравнении с глобальными конкурентами, сильные точки роста и высокие дивиденды, акции Сбербанка могут вырасти до 350 руб. на горизонте одного года", - отмечает аналитик инвесткомпании. 3. "Газпром" - главный фаворит в нефтегазовом секторе. "Сейчас цены на газ уже полностью оправились от падения, что позволит "Газпрому" вновь нарастить продажи, - считает Далимов. - Еще более важным фактором роста компании является то, что она сама продолжает становиться все более благоприятной для инвестиций. Даже в условиях пандемии "Газпром" не стал сворачивать планы по постепенному увеличению дивидендных выплат, что крайне позитивно для долгосрочной динамики акций. Ожидается, что уже по итогам этого года компания будет платить 50% от чистой прибыли в виде дивидендов. Восстановление цен и спроса, а также постепенное увеличение дивидендных выплат позволят "Газпрому" показать дивидендную доходность в районе 9%, а акциям вырасти до 275 руб. на горизонте года". 4. "Северсталь" - главный фаворит среди металлургов. Компания вертикально интегрирована и обладает правильно выстроенной географией продаж, кроме того, себестоимость производства "Северстали" - одна из самых низких в секторе, подчеркивает эксперт "Атона". Исторически все доходы компания направляла на дивиденды, и на текущий момент ее дивидендная доходность составляет более 10%. Рост цен на металлы позволит компании зарабатывать больше, что, по мнению аналитика, еще больше увеличит дивидендные выплаты и стоимость акций. 5. "РусГидро" - интересная компания из сектора электроэнергетики. Главная инвестиционная привлекательность компании, на взгляд Далимова, заключается в том, что в 2020 году были сделаны последние крупные капитальные вложения. Как следствие, такого рода затраты больше не будут сильно давить на чистую прибыль, из которой рассчитываются дивиденды. В компании ожидают, что рост прибыли в 2021 году составит 40%. По мнению эксперта, в течение года акции компании могут вырасти до уровня 1-1,1 руб. 6. АФК "Система" - исключительная компания, которая умеет строить, развивать, а самое главное - монетизировать все проекты, считает Далимов. Как пример, в 2017 году она провела IPO Детского Мира, а уже в 2020 году полностью вышла из капитала компании. После первичного размещения акций OZON, дисконт капитализации Системы к сумме ее дочек превысил 60%. В частности, при текущей капитализации в $4,1 млрд ее доли в OZON (42%) и МТС (44,5%) оцениваются рынком почти в $9 млрд. "Столь существенный дисконт наблюдался только в 2017-2018 - критичный для компании период, когда стоял вопрос о ее выживании. Нам кажется, что с учетом краткосрочного триггера в виде IPO Segezha и огромного дисконта к сумме активов компании, у акций АФК "Система" есть потенциал роста до уровня 42-45 руб. на горизонте года", - отмечает аналитик "Атона". "Эти компании являются лучшими дивидендными историями на российском рынке, - резюмирует эксперт. - Отметим, что нефтяные компании не были упомянуты намеренно: на наш взгляд, шансы закрепления нефти выше $70 за баррель на продолжительное время невелики. Сильный рост цен на нефть сделает американскую сланцевую добычу снова рентабельной, что в очередной раз приведет к существенному дисбалансу на рынке. Вдобавок, из-за политики США и ЕС, направленной на сокращение выбросов углекислого газа, доля нефти в энергобалансе западных стран будет постепенно снижаться. В текущей парадигме рынок готов присваивать высокие мультипликаторы компаниям, которые имеют ясные перспективы и будут расти высокими темпами в ближайшие 5-10 лет, чего нельзя сказать о нефтяных компаниях". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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