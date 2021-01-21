Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и на уровне 88,5-90,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Динамика российской валюты 21 декабря напрямую связана с надеждами инвесторов на масштабные меры стимулирования американской экономики после вступления в должность президента США Джо Байдена. Глобальные площадки растут, доллар укрепляется к евро и другим мировым валютам. Также поддерживает курс рубля на стабильном уровне налоговый период в РФ, когда традиционно высок спрос на рублевую ликвидность среди коммерческих организаций. Однако фактором давления для рубля остается вероятность усиления санкционного давления со стороны новой администрации Белого Дома. Котировки нефти, растущие с начала недели, перешли к снижению на данных о росте коммерческих запасов в США (на 2,56 млн баррелей), а также на информации о росте заболеваемости новым штаммом коронавируса в Китае", - отмечает Тузов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,18% и составила 55,98 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала". Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 0,23% и составила 53,19 долларов за баррель.

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