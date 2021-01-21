Котировки акций Qualcomm могут уйти выше $170 в начале февраля - "Фридом Финанс"

Котировки акций Qualcomm Inc. способны закрепиться выше $170 за штуку уже в начале февраля, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

"Инвестиции в Qualcomm выглядят по-прежнему стратегически верными. Бумаги будут дорожать на долгом и среднем горизонтах. Уже в начале следующего месяца цена акции способна закрепиться выше $170 за штуку. Триггером для этого может стать следующая отчетность компании, которая ожидается 3 февраля", - пишет Емельянов в своем комментарии.

Эксперт отмечает, что Qualcomm за год пандемии потеряла более 12% китайского рынка и сократила поставки чипов на 48%. "Данные по китайскому сегменту полупроводниковой промышленности показывают, что американский производитель существенно снизил свое присутствие. Отчасти это было связано с эффектом разрыва международных производственных цепочек (импорт чипов в Китай ужался более чем на 20%), но в большей мере стало следствием санкций, которые США ввели против компании Huawei, - указывает Емельянов. - Американские корпорации, производящие ключевое оборудование для сборки смартфонов, в том числе Qualcomm, была вынуждена прекратить поставки фирмам из санкционного списка. Huawei в этот список попала еще в конце 2019 года, а во втором полугодии 2020 года добавился еще один крупный игрок рынка - Xiaomi".

Аналитик "Фридом Финанс" отмечает, что из-за частичного ухода Qualcomm с китайского рынка структура поставок изменилась весьма существенно. В первой половине 2020 года Huawei наращивала собственное производство комплектующих в рамках проекта HiSilicon, который на какое-то время стал крупнейшим производителем чипов в Китае. Сборка осуществлялась на заводах Taiwan Semiconductor, которая позднее была также была вынуждена ограничить сотрудничество с Huawei из-за режима санкций. Во втором полугодии ключевым поставщиком чипов для начинки смартфонов стала другая компания из Тайваня - MediaTek, и сегодня уже она является крупнейшим поставщиков полупроводниковой микроаппаратуры. В числе ее клиентов все крупнейшие производителя смартфонов, работающие на внутренний рынок КНР, включая Xiaomi и Oppo, констатирует Емельянов.

"На наш взгляд, такое положение вещей не будет долгим. По производительности и надежности разработки американских компаний до сих пор являются ведущими в мире. Qualcomm в конце года представила серию новых решений для смартфонов на базе 5g, в частности, чипы 4 и 6 серий. Даже при сохранении режима санкций со стороны США против Xiaomi и Huawei спрос на новые полупроводники будет расти. Производители смартфонов из числа компаний, не попавших в "черный список" будут возвращаться к заказам у Qualcomm, чтобы получить техническое преимущество перед другими брендами. Соответственно, доля американских чипов будет постепенно восстанавливаться", - полагает эксперт инвесткомпании.

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