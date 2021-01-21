Интерес "быков" к бумагам ФосАгро сохранится, вероятно, и при коррекции рынка акций - "Велес Капитал"

Интерес "быков" к бумагам "ФосАгро", вероятно, сохранится даже в случае коррекции вниз на фондовом рынке, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С технической точки зрения, GDR "ФосАгро" в четверг выкупают от локальных минимумов на довольно неплохих объемах. Последнее позволяет предположить, что интерес "быков" к ним может сохраниться даже в случае коррекции широкого рынка. Ключевой краткосрочной поддержкой для бумаг выступает уровень 3300 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика), до его преодоления можно делать попытки игры наверх и обновления исторического максимума 3533 руб. Закрепление ниже 3300 руб. свидетельствовало бы о рисках смены тренда на нисходящий, в том числе в среднесрочном периоде", - пишет аналитик инвесткомпании в своем комментарии.

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