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21 января 2021 года 17:31
Интерес "быков" к бумагам ФосАгро сохранится, вероятно, и при коррекции рынка акций - "Велес Капитал"
Интерес "быков" к бумагам "ФосАгро", вероятно, сохранится даже в случае коррекции вниз на фондовом рынке, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С технической точки зрения, GDR "ФосАгро" в четверг выкупают от локальных минимумов на довольно неплохих объемах. Последнее позволяет предположить, что интерес "быков" к ним может сохраниться даже в случае коррекции широкого рынка. Ключевой краткосрочной поддержкой для бумаг выступает уровень 3300 руб. (район средней полосы Боллинджера дневного графика), до его преодоления можно делать попытки игры наверх и обновления исторического максимума 3533 руб. Закрепление ниже 3300 руб. свидетельствовало бы о рисках смены тренда на нисходящий, в том числе в среднесрочном периоде", - пишет аналитик инвесткомпании в своем комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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