Рубль днем развернулся вниз и дешевеет к доллару и евро на фоне фиксации прибыли

Москва. 21 января. Доллар и евро перешли к повышению на "Московской бирже" в четверг днем; после роста на старте торгов рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли, вызванной опасениями новых поворотов в санкционной теме и возобновлением покупки валюты ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 73,85 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,68 руб./EUR1, подорожав на 71,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,2 копейки - до 80,97 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 января на 1,44 копейки, до 73,3694 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,06 копейки, до 88,9677 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост, наблюдавшийся в первой половине торгов, и в середине дня дешевеет к доллару и евро. Участники внутреннего валютного рынка фиксируют прибыль на опасениях новой волны антироссийской санкционной темы, кроме того, давление на рубль оказывает возобновление покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила.

Евросоюз должен немедленно остановить строительство газопровода "Северный поток 2", говорится в проекте резолюции Европейского парламента об аресте российского оппозиционера Алексея Навального.

В документе отмечается, что Европарламент "призывает ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией на различных внешнеполитических платформах и по таким проектам, как "Северный поток 2", завершение которого ЕС должен немедленно прекратить".

Голосование по резолюции состоится на сессии Европарламента в Брюсселе в четверг, она носит рекомендательный характер.

ЦБ РФ 19 января купил валюту расчетами "завтра" на 7,1 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 20 января, ЦБ отразил покупку валюты с расчетами 19 января на сумму 14,2 млрд рублей. До этого ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников.

Минфин РФ спустя 10 месяцев вернулся к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Так, объем покупки иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за период с 15 января по 4 февраля будет эквивалентен 106,3 млрд рублей, ежедневный объем составит 7,1 млрд рублей.

До этого осуществлялись продажи валюты. Регулярные операции по продаже валюты в рамках бюджетного правила начались 7 апреля, по завершении упреждающих, которые стартовали 10 марта.

Банк России по поручению Минфина проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения (в 2021 году - $43,3 за баррель) осуществляются покупки валюты, при ее снижении ниже этого уровня - продажи.

Основное внимание участников большинства мировых площадок направлено на действия Джозефа Байдена, который накануне вступил в должность президента США. Ожидания, что администрация Байдена будет наращивать стимулирующие меры, повышает оптимизм в отношении перспектив американской экономики, что способствует росту интереса к риску на глобальных рынках.

Кроме того, в четверг в фокусе внимания трейдеров - заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), который, вероятно, воздержится от корректировки денежно-кредитной политики и воспользуется возможностью, чтобы обсудить укрепление евро, полагают аналитики и экономисты.

Инфляция в еврозоне близка к рекордным минимумам, при этом рост евро оказывает на нее дополнительное давление. Единая европейская валюта торгуется вблизи $1,21, тогда как до начала пандемии коронавируса была ближе к отметке $1,10.

Регулятор подведет итоги январского заседания в 15:45 МСК. Пресс-конференция Кристин Лагард начнется в 16:30 МСК.

По итогам декабрьского заседания ЕЦБ продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро.

При этом регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам была оставлена на уровне 0,25%.

Цены на нефть эталонных марок опускаются в четверг на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Помимо этого, опасения, связанные с возможностью снижения мирового спроса на нефть, усиливаются на фоне вспышек в Китае нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Европе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг снизилась на 0,7% - до $55,69 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,69% - до $52,94 за баррель.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей. Официальный доклад о запасах будет обнародован министерством энергетики США в четверг в 19:00 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

"Планы по масштабным стимулам экономики США играют в плюс сырью, но мы считаем этот фактор уже полностью учтенным текущими ценами. Ухудшение ситуации с коронавирусом и вынужденные новые ограничения заставляют переоценивать перспективы быстрого восстановления спроса на энергоносители. При этом риски по росту предложения остаются актуальными. Мы полагаем, что нефть Brent сегодня-завтра будет плавно снижаться, возвращаясь в диапазон $50-55 за баррель", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

"Санкционные риски на данный момент все же почти игнорируются рынком, тем не менее, если администрация Джо Байдена будет придерживаться жесткой риторики в этом вопросе, то реакция в рубле не заставит себя долго ждать. При этом наш базовый сценарий предполагает, что негативный эффект будет локальным, а в отсутствии "тяжелых" новых санкций российские активы будут оставаться привлекательными, учитывая относительно высокий уровень ставок. Поэтому рубль сохраняет потенциал для умеренного укрепления в первом квартале", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, увеличилась на 1 б.п. - до 4,6%. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 4,68%, 4,89% и 4,88% годовых соответственно.