Акции P&G привлекательны для инвестиций на среднесрочном горизонте - "Фридом ФИнанс"

Акции Procter & Gamble Co. (P&G) привлекательны для инвестиций на среднесрочном горизонте, считают аналитики "Фридом Финанс".

"На наш взгляд, акции Procter & Gamble Co. привлекательны для инвестиций на среднесрочном горизонте, так как пандемия будет стимулировать продажи в первом полугодии 2021 года. Вакцинация проходит медленнее, чем ожидалось. С ее начала 14 декабря в США вакцинировано около 10 млн человек или 3,3% населения страны. Во втором полугодии ожидается массовая вакцинация и спад заболеваемости. К концу года рассчитываем на некоторую стабилизацию темпов роста продаж. Наш таргет по акции P&G - $163 за штуку", - пишут эксперты инвесткомпании .

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