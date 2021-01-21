Рынок акций РФ завершит торги в четверг, скорее всего, в минусе - "Открытие Брокер"

Российский рынок акций завершит торговую сессию в четверг, скорее всего, в минусе на росте опасений новой санкционной волны из Европы, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Торги на российском рынке акций в четверг начинались вполне оптимистично, но затем усилилось давление на нефтегазовые бумаги, отмечает ведущий аналитик компании по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Неожиданный рост запасов нефти в США вкупе с карантинными мерами в Европе и Китае не позволяют рассчитывать на дальнейшее повышение котировок акций, считает эксперт. Кроме того, отмечает он, Китай объявил о санкциях против 27 чиновников США, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео. В заявлении также говорится о намерении сотрудничать с новой администрацией, но сам факт персональных санкций даёт плохой старт такому сотрудничеству.

При этом активность трейдеров заметно выросла, констатирует Кочетков. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 66 млрд рублей к середине дня.

Российский рынок завершит день в минусе на росте опасений новой санкционной волны из Европы, хотя германский институт IFO сообщает, что более 800 компаний ФРГ пострадали из-за санкций Евросоюза в отношении РФ.

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