BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Citigroup от уровня $63 с целью $70

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Citigroup Inc. от уровня $63 с целью $70 за штуку" на срок до 6 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Альберта Короева. Потенциальная доходность сделки составляет 11,1% без учета дивидендов.

"Дивиденды за установленный срок могут принести еще $1,02 или около 1,6%. Ранее идея по акциям банка открывалась в декабре и была закрыта по достижении цели перед квартальным отчетом. В связи с коррекцией котировок и сохранением драйверов восстанавливаем идею", - пишет аналитик инвесткомпании.

Факторами за инвестиционную идею, по мнению Короева, будут:

- Возможное возобновление обратного выкупа акций. ФРС опубликовала результаты стресс-тестов банков в IV квартале 2020 года, и если в третьем квартале регулятор запретил банкам проводить обратный выкуп, то по итогам нового тестирования такая опция поощрения акционеров была возвращена.

- Дивиденды: текущая годовая дивидендная доходность составляет 3,3%, компания выплачивает 51 цент на акцию каждый квартал.

- Смена менеджмента. Уже в феврале 2021 года Майкла Корбата, занимавшего должность CEO с 2012 годоа. на этом посту сменит Джейн Фрейзер, которая станет первой женщиной руководителем столь крупной компании на Wall Street. "После многочисленных проблем Citi с памятного 2008 года смена руководства видится шагом с надеждой на будущее", - отмечает аналитик BCS Express.

- Консенсус-прогноз: аналитики позитивно смотрят на акции Citigroup, консенсус-прогноз за последний месяц вырос от $70 до $78; подавляющее большинство рекомендаций - "покупать".

Также эксперт инвесткомпании указывает на возможные риски:

- Динамика пандемии, которая, как ожидается, пойдет на спад с учетом начала массовой вакцинации;

- Усиление опасений скорой перспективы повышения корпоративных налогов в связи с избранием Байдена и взятием большинства демократами в Конгрессе;

- Претензии регуляторов. Осенью банк был оштрафован на $400 млн за практики, не соответствующие требованиям в различных сферах управления рисками и внутреннего контроля. Нарушения потребовали устранить под угрозой новых штрафных санкций;

- В апреле прошлого года ФРС смягчила требования к дополнительному коэффициенту кредитного плеча (SLR) до 31 марта 2021 года. В банках ждут, что эти смягчающие меры будут продлены после этого срока.

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