"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Universal Display с целью $295

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Universal Display Corp. с целью $295 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: $260, потенциальная доходность: 13,46%, стоп-приказ: $249, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В связи с возрастающим объемом продаж менеджмент Universal Display Corp. прогнозирует рост выручки более 36% в 2021 году - до $544,8 млн. Это делает компанию хорошим выбором для инвестиций", - пишут аналитики инвесткомпании.

Также эксперты "Финама" обращают внимание, что, с технической точки зрения, бумага торгуется вдоль восходящего тренда, достигая новых максимумов. "Мы рекомендуем покупать от текущего уровня. При покупке на 15% от портфеля и выставлении стоп-заявки на $249 риск на портфель составит 0,63%", - указывают они.

Universal Display Corp. - мировой лидер в области изобретения, исследования, разработки и коммерциализации современных OLED-технологий и материалов. Тонкие, легкие светодиодные устройства, излучающие свет, можно изготавливать и на гибкой, и на жесткой основе, что позволяет использовать их в полноцветных дисплеях и для освещения. OLED-дисплеи захватывают всю большую долю рынка плоских дисплеев, особенно на рынках мобильных телефонов, телевизоров, виртуальной реальности и автомобилей, отмечают в "Финаме".

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