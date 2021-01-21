Сохранение пары евро/доллар в диапазоне 1,2-1,25 в текущем году выглядит более вероятным - Альфа-банк

Сохранение пары евро/доллар в диапазоне 1,2-1,25 в течение 2021 года выглядит в данное время более вероятным, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Назначения Байдена в его администрацию воспринимаются рынком как центристские и должны обеспечить возможности для активной бюджетной политики, - отмечает эксперт инвестбанка. - Возникший после выборов 5 января некоторый перевес демократической партии и на уровне Сената (с учетом голоса вице-президента) позволяет рассчитывать на сохранение социальных мер поддержки на более длительном горизонте, чем это могло быть при администрации Трампа. В результате, рынок теперь склонен оценивать будущую бюджетную политику США как более эффективную, что имеет два следствия для рынков - ожидания более высоких цен на сырье в результате лучшего распределения доходов населения на фоне бюджетного стимулирования и ожидания более быстрого возврата инфляции к цели".

По мнению Орловой, в сочетании с улучшением прогнозов экономического роста по США эти факторы привели к росту привлекательности долларовых активов, и на данный момент перспективы ослабления доллара оцениваются рынками более сдержанно, чем это было еще полгода назад. "Движение пары евро/доллар на 1,25-1,3 в этом году теперь вызывает растущие сомнения, сохранение пары в интервале 1,2-1,25 выглядит более вероятным", - считает эксперт Альфа-банка.

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