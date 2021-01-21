"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Роснефти" с целью 524 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции акции "Роснефть" с целью 524 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 492 руб., потенциальная доходность: 6,5%, стоп-приказ: 477 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Правительство может предоставить дополнительные налоговые льготы для основного проекта "Роснефти" в сфере нефтепереработки, отмечают эксперты. Замминистра финансов Алексей Сазанов в своем интервью "Интерфаксу" прокомментировал, что министерство понимает необходимость дополнительной налоговой поддержки для проекта "Роснефти" ВНХК. И, согласно поручению Президента РФ В.В. Путина, должно в течение весны 2021 года выйти с конкретным предложением. "С нашей точки зрения, "Роснефть" пока будет основным бенефициаром налоговых льгот. При восстановлении котировок нефти к уровням в $60, акции компании должны выйти на новый максимум", - полагают аналитики "Финама".

С точки зрения технического анализа, бумага торгуется в среднесрочном восходящем тренде. "Мы рекомендуем открывать длинные позиции на небольшой коррекции от локального максимума. При такой покупке, риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск - 2,13", - указывают эксперты инвесткомпании.

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