Индекс S&P 500, вероятно, проведет торги четверга в диапазоне 3830-3870 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, вероятно, проведет торги четверга в диапазоне 3830-3870 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

Первые квартальные отчеты компаний, входящих в S&P 500, превосходят ожидания инвесторов, указывает аналитик. В настоящее время прогноз предполагает снижение EPS в среднем на 5,9%, тогда как всего неделю назад прогнозировалось падение прибыли на акцию на 8,8%. "Участники рынка только начинают закладывать в котировки оптимистичные ожидания в отношении отчетности, поэтому потенциал роста у S&P 500 сохраняется", - полагает Денисламов.

"Технически индекс S&P 500 склонен к восходящему движению. Накануне индекс широкого рынка уверенно преодолел исторический максимум на уровне 3827 пунктов и продолжил движение до верхней границы равноудаленного канала в области 3860 пунктов. Индикаторы указывают на вероятность продолжения тенденции. Ближайшим сопротивлением выступает психологически значимый уровень 3900 пунктов", - указывает эксперт "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.