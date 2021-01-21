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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги в четверг в диапазоне 3445-3490 пунктов - "Фридом Финанс"
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21 января 2021 года 13:17
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги в четверг в диапазоне 3445-3490 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги в четверг в диапазоне 3445-3490 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Спрос на защитные активы усиливается. В некоторых сегментах фондового рынка в последние дни наблюдается консолидация или снижение. Я прогнозирую умеренно негативную динамику во второй половине сегодняшних торгов на отечественных площадках. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3445-3490 пунктов", - пишет эксперт. Индекс Мосбиржи в четверг к 11:00 мск вырос на 0,4%, следуя за американскими площадками, несмотря на коррекцию нефти. Новость об остановке строительства трубопровода Keystone XL на границе Канады и США была позитивно воспринята нефтяным рынком. Реализация этого проекта, по мнению Осина, означает увеличение объема нефти с высокой себестоимостью добычи. Хотя строительство данной магистрали обеспечивало сильным драйвером инвестиции в ТЭК. Акции "ЛУКОЙЛа" в лидерах роста на российском рынке в четверг. Котировки "Газпром нефти" идут вниз под давлением санкционных рисков для материнского "Газпрома", констатирцует эксперт инвесткомпании. "Информационный фон вокруг компании "ВСМПО-Ависма" улучшается. 18 января ее бывший гендиректор Михаил Воеводин передал 6,53% принадлежавших ему акций компании основному акционеру Михаилу Шелкову. Этот шаг ознаменовал собой разрешение конфликта между компанией и ее бывшим гендиректором, а также уменьшением рисков, связанных с действиями миноритарных акционеров". - отмечает также Осин. "Ростелеком" в этом году установит базовые станции и антенны в 1200 населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, указывает аналитик "Фридом Финанс". Глава компании Михаил Осеевский 20 января сообщил, что в этих населенных пунктах живет несколько миллионов человек и спрос на мобильную связь там очень высокий. "Осуществление этого проекта обеспечит компании увеличение выручки до 10% в среднесрочной перспективе. Кроме того, усиление присутствия компании в регионах выступит новым драйвером роста для справедливой стоимости Ростелекома", - полагает Осин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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