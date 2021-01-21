Котировки акций ПИК, скорее всего, покажут опережающую динамику в среднесрочной перспективе - Газпромбанк

Котировки акций "ГК ПИК", скорее всего, покажут опережающую динамику в среднесрочной перспективе на фоне отличных операционных результатов и улучшения настроения инвесторов в отношении жилищных застройщиков как главных бенефициаров низких процентных ставок, считает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

"ГК ПИК" продемонстрировала в результатах операционной деятельности за 2020 год внушительный рост не только объемов продаж в натуральном выражении, но и впечатляющий рост средних цен практически по всем объектам, констатирует эксперт банка. При этом, отмечает он, такая динамика наблюдается во всех регионах присутствия, что говорит не только о качестве проектов, но и о сильной бизнес-модели девелопера.

"Отдельного внимания заслуживает кратный рост fee-development бизнеса, который, по сути, дает возможность компании существенно расширить свою франшизу и получить дополнительный доход без каких-либо капитальных затрат. Как результат, итоговый рост финансовых показателей в 2020-2021 гг. может превзойти как наши ожидания, так и консенсусные оценки рынка", - указывает Ибрагимов.

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