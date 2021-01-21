Спрос на валюту в Азербайджане нормализовался, ресурсов для поддержания стабильности маната достаточно - ГПБ

Баку. 21 января. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Ситуация на валютном рынке Азербайджана стабильна, спрос населения на иностранную валюту нормализовался, отмечают эксперты Газпромбанк (ГПБ).

"Объем продажи валюты на аукционе Центрального банка Азербайджана во вторник снизился в 2,1 раза по сравнению с результатами аукциона неделей ранее и вновь вернулся к декабрьским уровням. Таким образом, мы полагаем, что ситуация на валютном рынке Азербайджана стабильна, спрос населения на иностранную валюту нормализовался", - говорится в обзоре ГПБ "Навигатор рынков", которым располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

В ГПБ отмечают, что ЦБ Азербайджана на прошлой неделе дал четкий сигнал о намерении поддерживать стабильный курс маната и особом внимании к этому вопросу в 2021 году.

Аналитики ГПБ считают, что Азербайджан обладает достаточными ресурсами для поддержания стабильного курса. "Азербайджан является одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ. По состоянию на 1 января 2021 года международные резервы Азербайджана, с учетом активов ГНФАР, составляли около $50 млрд и превышали 100% ВВП, обеспечивая покрытие 57 месяцев импорта", - говорится в обзоре.

ЦБ Азербайджана 12 и 14 января на валютных аукционах продал $142,2 млн и $100,1 млн, что почти в 2 раза превысило объемы продаж валюты неделей ранее.

Как сообщали в ЦБ, рост спроса на наличность в долларах США в Азербайджане носит временный характер. "Ожидания, сформированные на фоне необоснованных сообщений о падении курса маната, привели к некоторому росту спроса на рынке наличной инвалюты, (и в результате - ИФ) к относительному увеличению спроса на валютных аукционах. Однако, учитывая рост цен на нефть по сравнению с прошлым годом, недавнее заседание ОПЕК+ и принятые позитивные решения по добыче нефти, программы вакцинации против вируса COVID-19 и значительные трансферты из ГНФАР (выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах в Азербайджане - ИФ), отметим, что заявления о девальвации маната необоснованны. В связи с этим мы считаем, что рост спроса на наличную инвалюту носит временный характер и в ближайшее время замедлится", - говорили в ЦБА.

В ЦБ отметили, что и в течение 2021 года регулятор будет уделять внимание сохранению стабильности курса национальной валюты. Курс маната по отношению к доллару составляет 1,7 маната/$1 и не меняется в течение почти 4 лет.

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