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21 января 2021 года 11:48

Рынок акций РФ растерял 0,5%-й утренний гэп на снижающейся нефти, скатившись к уровням закрытия среды

Москва. 21 января. Рынок акций РФ спустя час торгов растерял весь утренний 0,5%-й гэп вверх на фоне снижающейся нефти, скатившись к уровням закрытия предыдущего торгового дня; от активного снижения рынок удерживает позитивная динамика мировых фондовых площадок, сформировавшаяся после инаугурации президента США Джо Байдена.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3464,64 пункта (-0,06%), индекс РТС - 1486,98 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,5%.

Подорожали акции "Московской биржи" (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) International (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%), "Мобильных ТелеСистем" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%).

Акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+9,97%) за последние 7 торговых дней выросли в цене в 3,1 раза, с уровня 825 рублей до 2593 рубля за штуку, на ожиданиях обязательной оферты миноритарным акционерам от нового собственника. ООО "Независимая нефтегазовая компания-Холдинг", принадлежащее Эдуарду Худайнатову, стало владельцем 93,9% уставного капитала ПАО "Варьеганнефтегаз". Согласно сообщению "Варьеганнефтегаза", приобретение состоялось 29 декабря 2020 года. Ранее пакет такого же размера принадлежал "Роснефти" (MOEX: ROSN).

Подешевели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Роснефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%)."префы" Сбербанка (-0,3%). Снизились также в цене АДР Ozon (MOEX: OZON) (-1,3%).

Котировки расписок Ozon достигли порогового значения для включения в индекс MSCI Russia в рамках майского полугодового пересмотра в 2021 году, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. "За неделю ADS Ozon подорожали на 15%, достигнув порогового значения в $46 за шутку для включения в индекс MSCI Russia в мае текущего года даже при консервативной оценке free float (FIF 0,25). По нашим оценкам, вес ADS Ozon в индексе MSCI Russia будет равняться 1,13-1,58%, в результате пассивный приток капитала в эти бумаги составит $240-330 млн", - говорится в обзоре инвестбанка.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в четверг возможно повышение по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, на динамику которых влияют ожидания новых мер фискального стимулирования экономики США. Вместе с тем, санкционные риски относительно России пока не позволяют говорить об окончательном восстановлении восходящего тренда на российском рынке акций. На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция доллара вниз за счет повышения "спроса на риск" на рынках в целом.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, инаугурация нового президента США прошла без эксцессов, что сняло политическую неопределенность, теперь инвесторы ожидают активных шагов от новой администрации Белого дома. В частности, речь идет о пакете стимулирующих мер на $1,9 трлн. Днем ранее Джанет Йеллен, будущая глава Минфина США, высказалась за его скорейшее одобрение. План должен способствовать восстановлению американской экономики после кризиса из-за коронавируса. Передача власти способствовала улучшению настроений на американских площадках, позволив им завершить день ростом.

При этом ситуация с коронавирусом, несмотря на дальнейшее его активное распространение, продление карантинных ограничений в различных странах и риски их ужесточения, пока отошла на второй план. Однако она может уже в ближайшие сессии оказать влияние на динамику рынков через макроэкономическую статистику. Так, в пятницу выйдут данные по предварительным индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг в Европе и США за январь, которые в Старом свете могут оказаться хуже ожиданий из-за сохранения карантинных ограничений, что окажет давление на рисковые активы.

В четверг из макроэкономических событий можно выделить заседание ЕЦБ и американскую статистику по заявкам на пособие по безработице, разрешениям на строительство и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии. Также инвесторы продолжат следить за сезоном отчетностей компаний в США. Индекс МосБиржи попытается подняться к верхней границе диапазона 3450-3500 пунктов. Однако для пробоя рубежа 3500 пунктов у рынка может не хватить сил. Плюс к этому, в случае выхода слабой статистики по американской экономике ближе к вечеру продажи на российском рынке могут активизироваться, что приведет к компенсации части утреннего роста, считает аналитик.

В США в среду индексы акций выросли на 0,8-2% и завершили торги на рекордных максимумах после инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Он принес присягу в Вашингтоне и, таким образом, стал 46-м президентом США. Ранее присягу принесла вице-президент США Камала Харрис. Инвесторы надеются, что новая администрация сосредоточится на реализации мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии. На прошлой неделе Байден предложил новый пакет стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, включающий, в частности, очередной раунд прямых выплат американцам, увеличение доплат к пособиям по безработице и продление этой программы на более длительный срок. Однако эти предложения могут встретить сопротивление республиканцев, обеспокоенных ростом дефицита бюджета.

Джанет Йеллен, экс-председатель Федеральной резервной системы, выдвинутая Байденом на пост министра финансов, в ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

В четверг в Азии также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,8% и обновил 30-летний рекордный максимум, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%, гонконгский Hang Seng просел на 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%). Европейские фондовые площадки также открылись 21 января ростом основных индексов в пределах 0,5%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается чуть более чем на 0,2%.

Тем временем, нефть утром в четверг дешевеет на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США на прошлой неделе. Опасения, связанные с возможностью снижения мирового спроса на нефть, повышаются на фоне вспышек в Китае нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Европе. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $55,87 за баррель (-0,37% к уровню закрытия среды), мартовская цена WTI - $53,1 за баррель (-0,39%).

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей. Официальный доклад о запасах будет обнародован министерством энергетики США в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 16,35 млрд рублей (из них 2,92 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,96 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,73 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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