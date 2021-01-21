Вероятная цель для рубля в ближайшие дни - отметка 73,0 руб./$1 - Росбанк

Целью ближайших дней для рубля, вполне вероятно, является отметка 73 руб./$1, говорится в комментарии Росбанка.

Развитие коррекционного тренда доллара (индекс DXY продолжил снижение до 90,3 п. в четверг утром после скачка до 90,7 п. в среду) и продолжающаяся подготовка к налоговым выплатам в ближайшие дни (отсечки 25 и 28 января) будут оказывать рублю моральную поддержку, полагают эксперты банка.

"Вполне вероятно, отметка 73,0 руб./$1 является целью ближайших дней, и лишь близость "долгосрочного" уровня сопротивления (250-дневное среднее) будет мешать более быстрому укреплению рубля", - прогнозируют аналитики Росбанка.

"Обилие новостей из США относительно вступления Дж. Байдена и его номинантов на ключевые позиции продолжится в ближайшее время, однако ключевые тезисы уже поступили во вторник (от Дж.Йеллен относительно приоритета "рыночного" ценообразования доллара) и в среду (от Э.Блинкена и Л.Остина относительно ключевых вызовов на мировой арене). Примечательно, что Россия оказалась в числе второстепенных "противников" позади Китая, а некоторые сигналы относительно сотрудничества в сфере ядерного сдерживания и вовсе дали надежду на достижение соглашений. Мы полагаем, стоит аккуратно трактовать большинство подобных комментариев ввиду параллельно развивающейся дискуссии в Европарламенте об ужесточении регулирования в отношении строящейся 2-й нитки "Северного Потока"", - отмечают эксперты банка.

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