Рубль, вероятно, укрепится до 73 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "ЛОКО-Инвест"

Рубль, вероятно, укрепится до 73 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль в среду отстал от многих высокодоходных конкурентов (0,2%) из-за разнонаправленных потоков, - говорится в комментарии эксперта. - С одной стороны, активными остаются экспортеры в преддверии налоговых выплат. С другой стороны, спрос на валюту также есть. История с арестом Навального и его последним расследованием активно обсуждается в медиа-сфере, сохраняется неопределенной и санкционная риторика, в т.ч. внутри ЕС с призывами к новым санкциям и приостановке проекта Северного потока-2. Сам по себе этот факт негатива для рубля не несет, поскольку огромные средства уже потрачены на строительство, а будущие поступления в прогнозах явно не учитывались. Но общий тренд на ограничение экономического сотрудничества с РФ, если он будет продолжен, негативно скажется на средне/долгосрочных перспективах рубля и всей экономики. Пока же краткосрочные перспективы рубля не меняются - ждем роста до 73,00".

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