BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "Детского мира"

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций "Детского мира", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Детский мир" опубликовал сильные операционные результаты за IV квартал 2020 года, отмечает эксперт Василий Карпунин. Темпы роста выручки поднялись до максимального уровня с III квартала 2019 года, LFL продажи также демонстрируют восстановление.

"Смягчение карантинных ограничений привело к тому, что относительные темпы роста онлайн-выручки начали замедляться, хотя и остаются трехзначными. "Детский мир" своевременно среагировал на тренд по переходу в онлайн и сумел усилить присутствие в сегменте e-commerce. В будущем именно это направление может стать ключевым драйвером роста продаж, - считает Карпунин. - Результаты позволяют рассчитывать на улучшение финансовых метрик в IV квартале 2020 года, что поддержит дивидендную базу. Сохраняем долгосрочный умеренно позитивный взгляд на акции компании".

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