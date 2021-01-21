.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "Детского мира"
.
21 января 2021 года 11:28
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "Детского мира"
Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы акций "Детского мира", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Детский мир" опубликовал сильные операционные результаты за IV квартал 2020 года, отмечает эксперт Василий Карпунин. Темпы роста выручки поднялись до максимального уровня с III квартала 2019 года, LFL продажи также демонстрируют восстановление. "Смягчение карантинных ограничений привело к тому, что относительные темпы роста онлайн-выручки начали замедляться, хотя и остаются трехзначными. "Детский мир" своевременно среагировал на тренд по переходу в онлайн и сумел усилить присутствие в сегменте e-commerce. В будущем именно это направление может стать ключевым драйвером роста продаж, - считает Карпунин. - Результаты позволяют рассчитывать на улучшение финансовых метрик в IV квартале 2020 года, что поддержит дивидендную базу. Сохраняем долгосрочный умеренно позитивный взгляд на акции компании". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕТСКИЙ/МИР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
21 января 2021 года 15:22
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Universal Display Corp. с целью $295 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: $260, потенциальная доходность: 13,46%, стоп-приказ: $249, говорится в комментарии инвестиционной компании. "В связи с возрастающим объемом продаж... читать дальше
.21 января 2021 года 14:52
Сохранение пары евро/доллар в диапазоне 1,2-1,25 в текущем году выглядит более вероятным - Альфа-банк
Сохранение пары евро/доллар в диапазоне 1,2-1,25 в течение 2021 года выглядит в данное время более вероятным, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "Назначения Байдена в его администрацию воспринимаются рынком как центристские и должны обеспечить возможности для активной бюджетной... читать дальше
.21 января 2021 года 14:26
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции акции "Роснефть" с целью 524 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 492 руб., потенциальная доходность: 6,5%, стоп-приказ: 477 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Правительство может... читать дальше
.21 января 2021 года 13:52
Индекс S&P 500, вероятно, проведет торги четверга в диапазоне 3830-3870 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. Первые квартальные отчеты компаний, входящих в S&P 500, превосходят ожидания инвесторов, указывает аналитик. В настоящее время прогноз... читать дальше
.21 января 2021 года 13:17
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги в четверг в диапазоне 3445-3490 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги в четверг в диапазоне 3445-3490 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Спрос на защитные активы усиливается. В некоторых сегментах фондового рынка в последние дни наблюдается консолидация или снижение. Я... читать дальше
.21 января 2021 года 12:43
Котировки акций ПИК, скорее всего, покажут опережающую динамику в среднесрочной перспективе - Газпромбанк
Котировки акций "ГК ПИК", скорее всего, покажут опережающую динамику в среднесрочной перспективе на фоне отличных операционных результатов и улучшения настроения инвесторов в отношении жилищных застройщиков как главных бенефициаров низких процентных ставок, считает аналитик Газпромбанка Марат... читать дальше
.21 января 2021 года 12:42
Спрос на валюту в Азербайджане нормализовался, ресурсов для поддержания стабильности маната достаточно - ГПБ
Ситуация на валютном рынке Азербайджана стабильна, спрос населения на иностранную валюту нормализовался, отмечают эксперты Газпромбанк (ГПБ). "Объем продажи валюты на аукционе Центрального банка Азербайджана во вторник снизился в 2,1 раза по сравнению с результатами аукциона неделей ранее и вновь... читать дальше
.21 января 2021 года 12:15
Целью ближайших дней для рубля, вполне вероятно, является отметка 73 руб./$1, говорится в комментарии Росбанка. Развитие коррекционного тренда доллара (индекс DXY продолжил снижение до 90,3 п. в четверг утром после скачка до 90,7 п. в среду) и продолжающаяся подготовка к налоговым выплатам в... читать дальше
.21 января 2021 года 11:50
Рубль, вероятно, укрепится до 73 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Рубль в среду отстал от многих высокодоходных конкурентов (0,2%) из-за разнонаправленных потоков, - говорится в комментарии эксперта. - С одной стороны, активными... читать дальше
.21 января 2021 года 11:48
Рынок акций РФ растерял 0,5%-й утренний гэп на снижающейся нефти, скатившись к уровням закрытия среды
Москва. 21 января. Рынок акций РФ спустя час торгов растерял весь утренний 0,5%-й гэп вверх на фоне снижающейся нефти, скатившись к уровням закрытия предыдущего торгового дня; от активного снижения рынок удерживает позитивная динамика мировых фондовых площадок, сформировавшаяся после инаугурации президента США Джо Байдена. читать дальше
.21 января 2021 года 11:04
Доллар США ослабевает после инаугурации президента США Джо Байдена, говорится в комментарии "Финама". "Ключевым событием среды дня стала инаугурация 46-го президента США Джо Байдена, что было благоприятно воспринято участниками рынка. Так, американские фондовые индексы установили очередные... читать дальше
.21 января 2021 года 10:46
Цена нефти в ближайшие дни будет плавно снижаться и, скорее всего, вернется в диапазон $50-55 за баррель Brent, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Цены на нефть марки Brent стабильны и остаются на уровне $56/барр. Данные от API вышли сдержанными, показав... читать дальше
.21 января 2021 года 10:37
Москва. 21 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря сохраняющемуся интересу инвесторов к риску и подготовке к пику налогового периода января. читать дальше
.21 января 2021 года 10:32
Драйверов для дальнейшего роста котировок нефти марки Brent в настоящее время нет, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Нефть марки Brent в четверг утром торгуется около отметки $56 за баррель. Драйверов для ее дальнейшего роста нет и не появится до тех пор, пока Европа не... читать дальше
.21 января 2021 года 10:17
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта растет вслед за оптимизмом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.