Доллар США ослабевает после инаугурации Байдена - "Финам"

Доллар США ослабевает после инаугурации президента США Джо Байдена, говорится в комментарии "Финама".

"Ключевым событием среды дня стала инаугурация 46-го президента США Джо Байдена, что было благоприятно воспринято участниками рынка. Так, американские фондовые индексы установили очередные рекорды, а доллар США зафиксировал снижение. В четверг, 21 января, единая европейская валюта укрепляется в паре с долларом США на 0,24% и торгуется у отметки 1,21350, а индекс доллара DXY снижается на 0,24%, до 90,252. Накануне курс EUR/USD снизился на 0,16%, а индекс DXY опустился на 0,25%", - отмечает аналитик "Финама" Анна Зайцева.

Байден в своем обращении к нации отметил, что угроза со стороны коронавируса остается на очень высоком уровне, и худшие времена для страны еще впереди. При этом в скором времени ожидается утверждение нового пакета фискальной поддержки для американской экономики на сумму $1,9 трлн, что должно сгладить негативные эффекты пандемии.

"Если говорить о том, как приход к власти Байдена может повлиять на динамику валютных курсов, стоит напомнить, что номинант на должность министра финансов США Джанет Йеллен поддерживает курс нового президента в части наращивания государственных расходов. По мнению Йеллен, позитивный эффект от стимулирования экономики превзойдет негативные последствия от увеличения госдолга, особенно в условиях близких к нулю процентных ставок. При этом Йеллен высказала критическое отношение к политике ослабления курса доллара при предыдущей администрации и поддержала идею полностью рыночного формирования курса нацвалюты", - напоминает Зайцева.

В части макроэкономической статистики, в среду в Германии стали известны данные по индексу цен производителей. По итогам декабря показатель вырос на 0,2% г/г в сравнении с падением на 0,5% г/г месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,3% г/г. Также в еврозоне были опубликованы окончательные декабрьские данные по инфляции. Финальная оценка не изменилась по сравнению с предварительной и осталась на уровне -0,3% г/г, как и в ноябре.

Заседание ЕЦБ будет в центре внимания в четверг. По его итогам не ожидается изменения ключевой ставки, однако интерес будут представлять, на взгляд аналитика, комментарии руководства банка относительно текущего состояния европейской экономики и их прогнозы по темпам экономического роста в регионе. Также сегодня в США будут обнародованы данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, числу выданных разрешений на строительство, объему строительства новых домов, индексу деловой активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии. В еврозоне станут известны данные по индексу доверия потребителей.

"Курс EUR/USD продолжает консолидироваться под уровнем 1,2150, где также пролегает линия 50-дневной скользящей средней. Стохастические линии находятся вблизи зоны перепроданности в благоприятном для покупок положении, что свидетельствует в пользу роста по инструменту в краткосрочной перспективе. В случае преодоления отметки 1,2150 следующим локальным сопротивлением выступит уровень 1,2200", - указывает эксперт "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.