Цена нефти в ближайшие дни, скорее всего, вернется в диапазон $50-55/барр. - ПСБ

Цена нефти в ближайшие дни будет плавно снижаться и, скорее всего, вернется в диапазон $50-55 за баррель Brent, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть марки Brent стабильны и остаются на уровне $56/барр. Данные от API вышли сдержанными, показав рост запасов по всем статьям: сырой нефти - на 2,6 млн барр., бензинов - на 1,1 млн барр., дистиллятов - на 0,8 млн барр. Официальные данные от Минэнерго США выйдут только в пятницу из-за переноса в связи с выходным днем в понедельник и инаугурацией в среду. Планы по масштабным стимулам экономики США играют в плюс сырью, но мы считаем этот фактор уже полностью учтенным текущими ценами. Ухудшение ситуации с коронавирусом и вынужденные новые ограничения заставляют переоценивать перспективы быстрого восстановления спроса на энергоносители. При этом риски по росту предложения остаются актуальными", - отмечает Крылова.

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