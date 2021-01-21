Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря спросу на риск и налоговому периоду

Москва. 21 января. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря сохраняющемуся интересу инвесторов к риску и подготовке к пику налогового периода января.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,2-73,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,29 руб./$1 (-22,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 88,88 руб./EUR1 (-8 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,39 копейки к уровню закрытия среды, до 80,3 рубля.

Доллар при этом оказался на 6,25 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 26,83 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов благодаря сохраняющемуся интересу инвесторов к риску и подготовке компаний-экспортеров к пику налогового периода января, который в этом месяце приходится на понедельник, 25января. При этом основное внимание игроков направлено на действия Джо Байдена, который накануне вступил в должность президента США.

Ожидания, что администрация Байдена будет наращивать стимулирующие меры, повышает оптимизм в отношении перспектив экономики США, что способствует росту интереса к риску и, соответственно, ослаблению доллара.

Кроме того, в четверг в фокусе внимания трейдеров - заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), который, вероятно, воздержится от корректировки денежно-кредитной политики и воспользуется возможностью, чтобы обсудить укрепление евро, полагают аналитики и экономисты.

Инфляция в еврозоне близка к рекордным минимумам, при этом рост евро оказывает на нее дополнительное давление. Единая европейская валюта торгуется вблизи $1,21, тогда как до начала пандемии коронавируса была ближе к отметке $1,10.

Регулятор подведет итоги январского заседания в 15:45 МСК. Пресс-конференция Лагард начнется в 16:30 МСК.

По итогам декабрьского заседания ЕЦБ продлил срок действия экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на девять месяцев и увеличил ее объем на 500 млрд евро, до 1,85 трлн евро.

При этом регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам была оставлена на уровне 0,25%.

Цены на нефть опускаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США на прошлой неделе.

Опасения, связанные с возможностью снижения мирового спроса на нефть, повышаются на фоне вспышек в Китае нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Европе.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в четверг уменьшилась на 0,18% - до $55,98 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,23% - до $53,19 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей. Официальный доклад о запасах будет обнародован министерством энергетики США в четверг в 19:00 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.