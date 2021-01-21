Драйверов для роста котировок нефти в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Драйверов для дальнейшего роста котировок нефти марки Brent в настоящее время нет, считает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Нефть марки Brent в четверг утром торгуется около отметки $56 за баррель. Драйверов для ее дальнейшего роста нет и не появится до тех пор, пока Европа не начнет снимать коронавирусные ограничения. При этом от сильного снижения "черное золото" будет удерживать дешевеющий к корзине мировых валют доллар", - указывает эксперт инвесткомпании.

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