Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 руб./$1 и на уровне 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта растет вслед за оптимизмом мировых бирж, которые накануне вступления в должность президента США надеются на масштабные стимулирующие меры для первой экономики мира. Активное восстановление американской экономики означает обещает быстрый рост глобальных процессов, оживление мировой торговли и увеличение спроса на энергоносители. На этих настроения растут и котировки нефти, что также поддерживает курс рубля. Приближение налогового периода также может оказать дополнительную поддержку отечественной валюте", - отмечает Тузов.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,64% и составила 56,26 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 0,68% и составила 53,34 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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