Котировки нефти, скорее всего, снизятся к $55,2/барр. в четверг - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут отступить к уровню $55,2 за баррель в четверг, а затем и к $54,5 за баррель, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

По мнению экспертов Sber CIB, котировки нефти марки Brent в четверг, вероятно, останутся под давлением и могут отступить к уровню поддержки $55,2 за баррель. После этого, по их мнению, возможно снижение до январского минимума в $54,5 за баррель. Негативными факторами для рынка нефти в среду были укрепление доллара и данные о росте запасов углеводородов в США. В четверг инвесторы ждут макростатистики и анализируют указы нового президента США по охране окружающей среды.

Спрос на рискованные активы в четверг сохраняется, геополитический фон стабилен, а экспортеры могут нарастить продажи иностранной валюты, что позволит рублю преодолеть отметку 73 руб./$1, считают аналитики инвестбанка. ЕЦБ может сообщить о готовности увеличить монетарное стимулирование весной, что поддержит спрос на рискованные активы.

Эксперты Sber CIB ждут в четверг нейтральной динамики российского рынка акций, при этом позитивные новости в течение дня могут поддержать индекс Мосбиржи.

Также, по мнению аналитиков инвестбанка, в четверг на рынке ОФЗ продолжится боковой тренд.

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