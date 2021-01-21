21 января 2021 года 09:54
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи начнет торги четверга с умеренного повышения
Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию в четверг с небольшого повышения, полагают аналитики. В результате индекс Мосбиржи попытается подняться к верхней границе диапазона 3450-3500 пунктов.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Индексы Азии торгуются в плюсе на ожиданиях быстрого одобрения американских стимулов. Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США, но промышленные металлы дорожают. Индекс доллара заметно снижается, как и доходность по 10-летним казначейским обязательствам США. CAD, AUD и NZD отыгрывают у американского конкурента от 0,2% до 0,5%. На старте дня российский рынок попытается продолжить рост с возможной попыткой выйти на значения выше 3500 пунктов. Рубль также имеет шансы пробить сверху уровень 73,0 за доллар".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Техническая картина по индексу Мосбиржи осталась неизменной: рынок "зажат" в диапазоне 3420-3520 пунктов. Пока рынок остается внутри этого коридора, лучше не трогать сформированные позиции, а попытаться спекулировать внутри дня. Перед открытием отечественных торгов акциями американские фьючерсы прибавляют около 0,3%, в плюсе находятся все промышленные и драгоценные металлы, поэтому российский рынок начнет торговую сессию в четверг с роста".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию в четверг с небольшого повышения. И хотя российские индексы накануне закрылись в плюсе, невыразительная внутридневная динамика по-прежнему свидетельствует об относительной слабости наших индексов. При этом обороты торгов падают четвертую сессию подряд, что также указывает на снижение активности и интереса инвесторов. Впрочем, поводов для распродаж пока также недостаточно. Поэтому мы наблюдаем точечные импульсы роста в отдельных историях".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, сегодня в начале сессии ожидаем преобладания покупок в российских акциях. В результате индекс МосБиржи попытается подняться к верхней границе диапазона 3450-3500 пунктов. Однако для ее пробоя у рынка может не хватить сил. Плюс к этому, в случае выхода слабой статистики по американской экономике, ближе к вечеру продажи на нашем рынке могут активизироваться, что приведет к компенсации части утреннего роста. Из корпоративных событий в рамках сегодняшних торгов выделим публикацию Алросой и Северсталью операционных результатов за 4 квартал".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Рост и коррекция на фондовом рынке чередуются. Полторы недели индекс Мосбиржи находится в боковом диапазоне 3450-3500 пунктов. Есть и хорошие новости. Так, заболеваемость COVID-19 в России упала до минимума за три месяца, наблюдается тенденция к ее снижению. Появились сигналы относительно возможного открытия туристического сезона летом. Также рынок поддерживает рост внутренних цен на нефть и топливо. Пока отыгрывается преимущественно внешний фон, локальной статистики и корпоративных событий мало. Полагаем, что до конца недели боковой тренд, скорее всего, сохранится. В случае выхода из него движение может быть достаточно сильным. Больше шансов на техническую коррекцию в диапазон 3300-3350 пунктов по индексу Мосбиржи".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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