Фондовые индексы США обновили рекордные максимумы

Американские фондовые индексы завершили торги в среду на рекордных максимумах. Фондовые индексы государств АТР в четверг повышаются. Цены на нефть опускаются в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду на рекордных максимумах после инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Байден принес присягу в Вашингтоне и, таким образом, стал 46-м президентом США. Ранее присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.

Инвесторы надеются, что новая администрация сосредоточится на реализации мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии.

На прошлой неделе Байден предложил новый пакет стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, включающий, в частности, очередной раунд прямых выплат американцам, увеличение доплат к пособиям по безработице и продление этой программы на более длительный срок.

Однако эти предложения могут встретить сопротивление республиканцев, обеспокоенных ростом дефицита бюджета, пишет MarkwetWatch.

В свою очередь Джанет Йеллен, экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутая Байденом на пост министра финансов, в ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

При этом Йеллен подтвердила приверженность рыночному формированию валютного курса и дала понять, что США не стремятся к более слабой нацвалюте для получения конкурентных преимуществ. Она назвала попытки некоторых стран искусственно манипулировать своей валютой неприемлемыми.

"С учетом того, что Йеллен является бывшим председателем ФРС, сотрудничество между Центробанком и министерством финансов в ближайшие несколько лет будет более тесным. Это должно означать, что как денежно-кредитная, так и налогово-бюджетная политика будут тесно связаны с поддержкой экономики США, что обеспечит хорошую обстановку для роста акций и других рисковых активов", - отмечает аналитик ThinkMarkets Фавад Разакзада, которого цитирует издание Barron's.

Акции Morgan Stanley (SPB: MS) потеряли 0,2%, хотя один из крупнейших банков США увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2020 года, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

В среду уверенно выросли бумаги технологических компаний.

Цена бумаг Netflix Inc. (SPB: NFLX) увеличилась на 16,9%, достигнув рекордного максимума. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке в четвертом квартале сократил чистую прибыль на 7,6%, однако увеличил выручку более чем на 21%.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 3,3%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 4,6%, Facebook Inc. (SPB: FB) - на 2,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 5,4%.

Бумаги UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. подешевели на 0,5%, хотя крупнейшая в США компания сферы медицинского страхования зафиксировала меньшее, чем ожидалось, падение прибыли в четвертом квартале 2020 года, а выручка выросла сильнее прогнозов.

Капитализация Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (P&G) уменьшилась 1,3%, несмотря на то, что крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2021 финансового года благодаря высокому спросу на продукцию компании в период пандемии COVID-19.

Котировки акций Tyson Foods (SPB: TSN) Inc. выросли на 3,68%. производитель питания выплатит $221,5 млн для урегулирования претензий в рамках дела в отношении американских производителей курятины, которые обвиняются в сговоре с целью завышения цен.

Акции eBay Inc. (SPB: EBAY) подешевели на 1,4%. Крупнейший в мире интернет-аукцион сообщил, что рассматривает возможность продажи подразделения в Южной Корее.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 257,86 пункта (0,83%) и составил 31188,38 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 52,94 пункта (1,39 %) - до 3851,85 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 260,07 пункта (1,97%) и составил 13457,25 пункта.

Все три индикатора обновили рекордные максимумы.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг повышаются вслед за подъемом рынка акций США накануне до рекордных максимумов после того, как Джо Байден вступил в должность президента США.

Инвесторы надеются на принятие новых мер поддержки американской экономики при новом президенте, который на минувшей неделе представил пакет стимулов объемом $1,9 трлн.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК вырос на 0,76% и обновил 30-летний рекордный максимум.

Банк Японии сохранил неизменными параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам заседания в четверг, ухудшив при этом прогноз ВВП на текущий финансовый год, завершающийся в марте, в связи с введением в стране новых карантинных мер.

Японский ЦБ оставил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. Согласно новому прогнозу ЦБ, ВВП Японии в текущем фингоду сократится на 5,6%. Октябрьский прогноз предусматривал снижение экономики на 5,5%.

Объем японского экспорта в декабре увеличился на 2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 6,71 трлн иен ($64,9 млрд), свидетельствуют официальные данные. Месяцем ранее экспорт упал по итогам 24-го месяца подряд - на 4,2%. Эксперты в среднем ожидали увеличения японского экспорта в декабре на 2,4%, сообщает Trading Economics.

Объем японского импорта в прошлом месяце сократился по итогам 20-го месяца подряд - на 11,6%, до 5,96 трлн иен, при ожидавшемся падении на 14%. В ноябре импорт снизился на 11,1%.

Положительное сальдо баланса внешней торговли Японии в декабре составило 751 млрд иен по сравнению с профицитом в 366,8 млрд иен в ноябре и дефицитом в 159,1 млрд иен годом ранее.

Акции рекламного холдинга Dentsu Group Inc. дорожают на 4,6%. Рыночная стоимость производителя бытовой электроники Panasonic Corp. увеличивается на 4,8%, автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. - на 3,4%.

Цена бумаг промышленного концерна Kawasaki Heavy Industries Ltd. снижается на 2,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК увеличился на 1,36%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,39%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже растут акции фармацевтической компании Sino Biopharmaceutical Ltd. (+5,4%). Котировки бумаг банка HSBC Holdings Plc повышаются на 2,3%, оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd. - на 2,2%, интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. - на 2,3%.

Тем временем акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) теряют в цене 2,2%, нефтяной CNOOC Ltd. - 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК увеличился на 1,1%.

Котировки акций LG Electronics подскочили на 10,5%. Накануне компания заявила, что рассматривает любые решения для своего бизнеса по производству мобильных телефонов, который не приносил прибыли уже 23 квартала подряд.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снижается на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,79%, приблизившись к максимуму за последние 11 месяцев.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонности, в декабре снизился до минимальных за восемь месяцев 6,6% по сравнению с 6,8% в предыдущий месяц, сообщило Австралийское бюро статистики (ABS). Эксперты прогнозировали снижение показателя до 6,7%.

Цена акций финансово-технологической Netwealth Group выросла на 11,7%. Компания сообщила об увеличении фондов под ее управлением в октябре-декабре 2020 года на 14%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла соответственно на 1,6% и на 1,7%.

Цены на нефть опускаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов в США на прошлой неделе.

Опасения, связанные с возможностью снижения мирового спроса на нефть, повышаются на фоне вспышек в Китае нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Европе/

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $55,88 за баррель, что на $0,2 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 20 января эти контракты подорожали на $0,18 (0,3%) - до $56,08 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53,09 за баррель, что на $0,22 (0,41%) ниже уровня на закрытие рынка в среду. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,33 (0,6%) - до $53,31 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей. Официальный доклад о запасах будет обнародован министерством энергетики США в четверг в 19:00 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

"США по-прежнему являются крупнейшим рынком мира, и он до сих пор не смог восстановить весь потерянный спрос", - отмечает аналитик Third Bridge Питер МакНэлли.

"Новые ограничительные меры в КНР оказывают давление на перспективы глобального спроса на нефть, поскольку китайский спрос был одним из главных драйверов улучшения фундаментальных факторов для нефтяного рынка", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.