Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 21 января. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду на рекордных максимумах после инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Инвесторы надеются, что новая администрация сосредоточится на реализации мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии. На прошлой неделе Байден предложил новый пакет стимулирующих мер объемом $1,9 трлн, включающий, в частности, очередной раунд прямых выплат американцам, увеличение доплат к пособиям по безработице и продление этой программы на более длительный срок. Однако эти предложения могут встретить сопротивление республиканцев, обеспокоенных ростом дефицита бюджета.

В свою очередь Джанет Йеллен, экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутая Байденом на пост министра финансов, в ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США. При этом Йеллен подтвердила приверженность рыночному формированию валютного курса и дала понять, что США не стремятся к более слабой нацвалюте для получения конкурентных преимуществ. Она назвала попытки некоторых стран искусственно манипулировать своей валютой неприемлемыми.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг повышаются вслед за подъемом рынка акций США накануне до рекордных максимумов после того, как Джо Байден вступил в должность президента США. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,84% и обновил 30-летний рекордный максимум. Банк Японии сохранил неизменными параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам заседания в четверг, ухудшив при этом прогноз ВВП на текущий финансовый год, завершающийся в марте, в связи с введением в стране новых карантинных мер. Японский ЦБ оставил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК увеличился на 1,36%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на 0,39%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК увеличился на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,79%, приблизившись к максимуму за последние 11 месяцев.

Вместе с тем цены на нефть слегка опускаются в четверг утром на данных Американского института нефти, показавших рост запасов в США на прошлой неделе. Опасения, связанные с возможностью снижения мирового спроса на нефть, повышаются на фоне вспышек в Китае нового штамма коронавируса, ранее обнаруженного в Европе. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $56 за баррель, что на 0,14% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 20 января эти контракты подорожали на 0,3% - до $56,08 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $53,2 за баррель, что на 0,21% ниже уровня на закрытие рынка в среду. Накануне фьючерсы выросли в цене на 0,6% - до $53,31 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,56 млн баррелей. Официальный доклад о запасах будет обнародован министерством энергетики США в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 15 января, на 2,5 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 2,7 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала в 2,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,298 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,124 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 января вырос на 0,09% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,11%, поднявшись до 722,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001Р-13" (+0,87%), "Полюс (MOEX: PLZL) ПБО-01" (+0,45%) и "Металлоинвест БО-04" (+0,33%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД БО-07" (-0,29%), "Тинькофф Банк-001P-02R" (-0,15%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) увеличил номинальный объем выпуска субординированных облигаций серии 002СУБ-02R с 50 млрд до 70 млрд рублей. Сбербанк с 11 по 21 января принимает заявки инвесторов на приобретение 10-летних субординированных облигаций серии 002СУБ-02R объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - около 7% годовых, что соответствует доходности к колл-опциону через 5 лет на уровне около 7,12% годовых. Длительность 1-го купонного периода - 242 дня, остальные купоны полугодовые. В случае неисполнения колл-опциона через 5 лет, ставки последующих купонов будут рассчитываться как значение доходности 5-летних ОФЗ плюс премия. Ориентир премии - около 175 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 22 января. Выпуск будет размещен по закрытой подписке только среди квалифицированных инвесторов.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 31-го купона облигаций 26-27-й серий в размере 5,91% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила инфраструктурные облигации 26-27-й серий на общую сумму 26 млрд рублей в августе 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 2-136-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. По облигациям объявлена 34-летняя оферта.

ООО "Обувь России" (MOEX: OBUV) выставило три оферты по выпуску облигаций серии БО-07 с исполнением 30 сентября, 29 октября и 30 ноября текущего года. Период предъявления по первой оферте с 23 по 29 сентября, по второй оферте - с 22 по 28 октября, по третьей оферте - с 23 по 29 ноября. Эмитент планирует приобрести в рамках оферты не более 50 облигаций в каждую из дат приобретения. Номинал одной облигации - 2 млн рублей. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 1 млрд рублей в январе 2017 года по ставке 13,8% годовых. Ставка текущего купона - 10% годовых. По выпуску 28 января предстоит исполнение оферты.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выставило оферты по приобретению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. Период предъявления бумаг к выкупу - с 9:30 МСК 1 февраля 2021 года до 17:30 МСК 5 февраля 2021 года. Количество выкупаемых бумаг серии 002Р-01 - до 921 тыс. 233 штук, серии 002Р-02 - до 78 тыс. и 3 штуки. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости. Ранее компания уже выставляла несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 с последующим досрочным погашением выкупленного объема. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале прошлого года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае 2020 года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Ставка текущего купона - 6,15% годовых. По обоим выпускам предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,9% выпуска гасятся каждый квартал начиная с 3-го года обращения облигаций, оставшиеся 33,7% гасятся в дату выплаты последнего купона.