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21 января 2021 года 09:16
НБУ в четверг обсудит вопрос об учетной ставке, банкиры ожидают ее сохранение на уровне 6% годовых
Киев. 21 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Национальный банк Украины (НБУ) в четверг рассмотрит вопрос об учетной ставке. Банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина", ожидают ее сохранения на текущем уровне - 6% годовых, но ожидают ее роста во втором квартале 2021 года. "Я не ожидаю повышения ставки на ближайшем заседании монетарного комитета. Существенное ускорение инфляции, а главное - риск продолжительного ее нахождения выше целевого диапазона регулятора могут привести НБУ в режим готовности к повышению ставок уже в первом полугодии", - сказал руководитель инвестиционного бизнеса Укрсиббанка Сергей Ягнич. Его мнение разделяет директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак, который ожидает, что в январе правление НБУ оставит учетную ставку на неизменном уровне, но оценивает как высокую вероятность повышения учетной ставки на мартовском заседании. "Главными предпосылками такого решения является то, что по итогам 2020 года инфляция равнялась центральному значению целевого диапазона (5%), а также январское усиление карантинных ограничений потребует сохранения ставки на текущем низком уровне для поддержки экономической активности", - пояснил эксперт. Его прогноз поддерживает главный экономист Креди Агриколь банка Александр Печерицын. "По нашим ожиданиям, учетная ставка может остаться неизменной на уровне 6%, несмотря на ускорение инфляции в конце прошлого года. Главным аргументом может быть то, что этот уровень инфляции пока находится в пределах целевого диапазона", - пояснил он. Директор казначейства Идея банка Ярослав Кабин поддерживает мнение о сохранении учетной ставки на уровне 6% и ее пересмотре со второго квартала текущего года. "Повышение цен на продукты питания и энергоносители, увеличение минимальной зарплаты приводят к дополнительному давлению на инфляцию. Общая инфляция ускоряется. Учитывая это, НБУ будет поддерживать монетарные стимулы. Поэтому есть определенные риски роста учетной ставки, если инфляционные ожидания будут и в дальнейшем ухудшаться", - сказал он. Подобную позицию озвучил и директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив, который ожидает, что учетную ставку менять не будут, поскольку деловая активность с введением локдауна сохраняется на относительно низком уровне, а перспектива отмены карантина остается неопределенной. "При этом усиление инфляционных процессов формирует основу для ее увеличения со второго полугодия 2021 года", - добавил эксперт. Его мнение разделяет председатель правления Кредитвест банка Игорь Тихонов, который прогнозирует сохранение текущего уровня учетной ставки, хотя и ожидает нескольких голосов за повышение индикатива на 0,25-0,5 процентного пункта. "Ключевым мотивом для принятия такого решения будет январский локдаун, который приведет к снижению ВВП по итогам первого квартала на 0,3-0,5%. Это означает, что экономика нуждается в дополнительных мерах поддержки, и снижает вероятность повышения ставки 21 января", - считает эксперт. В то же время он указал на ускоряющуюся инфляцию как фактор влияния на возможный пересмотр ставки в сторону повышения на следующем заседании. "Считаем, что на фоне введения локдауна НБУ будет и дальше поддерживать политику стимулирования экономики и оставит ставку на уровне 6%, несмотря на то, что инфляция достигла верхней границы коридора", - полагает директор департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев. Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Сергей Колодий тоже ожидает сохранения ставки неизменной. Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова сообщила об ожиданиях роста ставки на следующих заседаниях правления. "Все участники недавно проведенного НАБУ банковского консенсус-прогноза ожидают, что инфляция будет ускоряться, при этом большинство прогнозирует ее выход за пределы целевого коридора НБУ (консенсусный прогноз - 6,8% на конец года). Такая динамика дает основание для перехода в дальнейшем к повышению ставки, которое может произойти уже в марте", - добавила она. По словам Коробковой, участники банковского консенсус-прогноза также считают, что экономика Украины будет восстанавливаться в 2021 году. Она сообщила, что по прогнозам банков, рост реального ВВП в этом году составит от 3,2% до 5,2%, а консенсусные ожидания сконцентрировались вокруг отметки 4%. По словам главы набсовета Пиреус банка Янниса Кириакопулоса, в 2021 году ВВП Украины вернется к росту на 4,5% и, возможно, превысит 5%, а инфляция может достигнуть 7% в 2021 году, хотя на данный момент правительство временно предотвратило это повышение инфляции, установив двухмесячный предел цен на газ. "В связи с этим я считаю, что НБУ не будет в январе повышать ключевую учетную ставку с 6%. В течение года, по мере роста инфляции, они могут увеличить ее примерно до 7%", - добавил глава набсовета Пиреус банка. Директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак ожидает в январе пересмотра макропрогноза Национальным банком темпов роста ВВП в 2021 году с 4,2% до 4%. "При этом, несмотря на превышение фактических темпов инфляции в 2020 году над прогнозом НБУ (5% по сравнению с октябрьским прогнозом в 4,1%), есть основания для пересмотра НБУ своего инфляционного прогноза и на 2021 - с 6,5% до 6,8-7,2%", - добавил эксперт. Он напомнил, что последний макропрогноз НБУ на 2021 год был обнародован в октябре и предусматривал рост ВВП на 4,2% при инфляции 6,5% на конец года. Однако, по его словам, с учетом осложнения эпидемиологической ситуации, введение январского "локдауна" и неопределенных планов начала массовой вакцинации на Украине восстановление экономической активности в стране может происходить медленнее, чем ожидалось. В свою очередь председатель правления Кредитвест банка Тихонов ожидает, что прогноз роста ВВП по итогам 2021 года будет сохранен на уровне 4,2%, хотя Тихонов подчеркивает консервативность прогноза и говорит о возможности в 2021 году роста на 5%. "Прогноз инфляции в 6,5% с высокой вероятностью будет пересмотрен до 7-7,5%. Поскольку существующая ценовая динамика, определяющаяся главным образом мировой конъюнктурой, в настоящий момент оставляет слишком мало шансов для сохранения прежних оценок", - добавил банкир. Главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Колодий указал, что отставание фактического ВВП от потенциального и негативное влияние на динамику ВВП усиления карантинных ограничений компенсируется ожиданиями ускорения инфляции и лучшими, чем раньше прогнозировалось, показателями динамики реального ВВП в третьем и четвертом кварталах. "НБУ точно улучшит оценку динамики реального ВВП в 2020 году, так как снижение ВВП в третьем квартале (-3,5%) оказалось меньше прогнозируемого (-6,2%), и, скорее всего, в четвертом квартале будет так же. Поэтому будут улучшена оценка как динамики реального ВВП, так и номинальный ВВП 2020 года (ориентировочно до более 4 млрд гривен), в том числе и за счет увеличения дефлятора ВВП", - прогнозирует Колодий. По его словам, соответственно будут скорректированы прогнозные значения номинального ВВП в 2021-2022 годах, а показатель экономического роста в первом квартале будет скорректирован с учетом январского локдауна. "Инфляция на конец периода (5%) оказалась несколько выше прогноза (4,1%), что с учетом базы сравнения и актуальных тенденций ценовой динамики приведет к некоторому пересчету показателей в сторону увеличения в первом полугодии 2021 года", - ожидает эксперт. Среди основных факторов ускорения инфляции руководитель инвестиционного бизнеса Укрсиббанка Ягнич назвал слабый урожай в связи со сложными погодными условиями, нормализацию цены на энергоносители, рост цен на нефть и газ, восстановление экономики темпами выше ожиданий и темпы роста заработных плат и повышение "минималки" 1 января сразу на 20%. В то же время он отметил, что очередной локдаун в январе, вероятно, приведет к некоторому замедлению потребительского спроса, а урожай 2021 года не обязательно будет таким же слабым, что создаст предпосылки для ценовой стабилизации. Нацбанк начал цикл снижения учетной ставки в апреле 2019 года, тогда она составляла 18% годовых. В 2020 году регулятор понижал ставку 4 раза, а с 12 июня она удерживается на уровне 6% годовых. Официальный курс на 21 января - 28,2 грн./$1. Мо лп
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Ключевые слова: УКРАИНА-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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