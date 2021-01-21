Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться до 6,10% в четверг - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться в четверг до 6,10% годовых на фоне продолжения восстановительного роста цен рублевых облигаций, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

Доходность 10-летних ОФЗ в среду снизилась до 6,12% годовых (-2 б.п.), констатирует эксперт банка. Российские гособлигации продолжили дорожать вместе с остальными ЕМ, отыгрывая ожидания сохранения мягкой монетарной политики мировыми центробанками, а также перспективы новых бюджетных стимулов США.

ЦБ Канады в среду сохранил ставку на уровне 0,25% годовых и подтвердил приверженность сохранению около нулевой ставки в перспективе ближайших трех лет. Регулятор ожидает, что таргет по инфляции в 2% не будет достигнут минимум до 2023 года, отмечает Монастыршин. На текущей неделе и ЦБ Австралии сообщил, что прогнозирует сохранение ставки в течение как минимум трех лет и намерен увеличить программу выкупа гособлигаций со 100 до 150 млрд AUD ($116 млрд).

Минфин РФ в среду разместил 5-летние ОФЗ 26234 с фиксированной ставкой купона в объеме 20 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 5,57% годовых, что предполагает премию 4 б.п. к закрытию торгов во вторник, указывает аналитик ПСБ. Спрос составил 39 млрд руб., что является максимумом для аукционов "классики" за последние 2 месяца. В первые две недели января размещение нового госдолга проходит в относительно небольших объемах, что позитивно для слабого рынка, отмечает Монастыршин.

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