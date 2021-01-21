Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги в четверг с небольшого роста - BCS Express

Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию в четверг с небольшого повышения, говорится в комментарии BCS Express.

"И хотя российские индексы накануне закрылись в плюсе, невыразительная внутридневная динамика по-прежнему свидетельствует об относительной слабости наших индексов. При этом обороты торгов падают четвертую сессию подряд, что также указывает на снижение активности и интереса инвесторов, - пишет Карпунин. - Впрочем, поводов для распродаж пока также недостаточно. Поэтому мы наблюдаем точечные импульсы роста в отдельных историях".

Эксперт инвесткомпании считает, что по индексу Мосбиржи по-прежнему актуален "боковой флаг". "Для понимания дальнейших перспектив необходимо дождаться выхода за его пределы. Нижняя граница этой формации находится на 3425-3440 пунктах. В случае закрытия сессии под этим рубежом далее цели коррекции сместятся в сторону 3320-3330 пунктов", - отмечает он.

Что касается сценария роста, то сильным техническим препятствием выступает область 3500-3520 пунктов по индексу Мосбиржи, указывает Карпунин. В четверг перед открытием складывается неплохой внешний фон, однако сил для прохождения наверх обозначенных отметок на этой неделе все-таки может не хватить, предполагает аналитик.

Также эксперт отмечает, что американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в среду переписали исторические максимумы на фоне позитивных корпоративных отчетов и вступления в должность президента США Джо Байдена. Представитель демократической партии уже начал отменять ряд указов Трампа. Вместе с американским рынком новые исторические максимумы установил и общий мировой индекс акций MSCI ACWI, отражающий динамику фондовых площадок из 23 развитых и 27 развивающихся стран.

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