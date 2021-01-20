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20 января 2021 года 19:40

Рубль вечером заметно растет к доллару и евро благодаря внешнему позитиву и надеждам на стимулы

Москва. 20 января. Доллар и евро вновь усилили темпы снижения на "Московской бирже" в среду вечером, рубль заметно дорожает к бивалютной корзине благодаря внешнему позитиву и растущей нефти.

Курс доллара США составил 73,42 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,88 руб./EUR1, подешевев на 46 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 35,14 копейки - до 80,37 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дорожает к доллару и евро на вечерних торгах на фоне внешнего позитива. В среду в США пройдет инаугурация избранного президента США Джо Байдена, который станет 46-м американским президентом. Инвесторы в этой связи рассчитывают на увеличение стимулирования экономики, так как на прошлой неделе Байден предложил новый пакет мер. В том числе, это очередной раунд прямых выплат американцам, увеличение доплат к пособиям по безработице и продление самой этой программы на более длительный срок, чем планировалось ранее.

Ожидается, что церемония начнется с исполнения национального гимна США примерно в 11:30 по местному времени (19:30 МСК). Главный судья США Джон Робертс Харрис приведет к присяге Байдена в полдень. Следом Байден выступит с инаугурационной речью.

На мероприятии будут присутствовать около 1 тыс. гостей, большинство из которых - конгрессмены. Уходящий с поста главы Белого дома Дональд Трамп на церемонии не появится.

Впервые за 150 лет традиция, при которой предыдущий президент США присутствует на инаугурации своего преемника, будет нарушена. В свою очередь нынешний вице-президент Майк Пенс намерен принять участие в церемонии.

Тем не менее, в своей прощальной речи Трамп пожелал успехов и удачи новой администрации. "Я желаю новой администрации огромной удачи и успеха", - сказал Трамп. "Я думаю, что они преуспеют, поскольку у них есть основа для того, чтобы сделать что-то по-настоящему впечатляющее", - добавил он.

Инвесторы продолжают анализировать последние комментарии Джанет Йеллен, экс-председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутой избранным президентом США Джо Байденом на пост министра финансов, относительно дополнительного стимулирования экономики страны.

В ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник Йеллен призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

При этом Йеллен подтвердила приверженность рыночному формированию валютного курса и дала понять, что США не стремятся к более слабой нацвалюте для получения конкурентных преимуществ. Она назвала попытки некоторых стран искусственно манипулировать своей валютой неприемлемыми.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Андрей Кадулин, в среду торги проходят в позитивном для рубля и прочих рисковых активов ключе после вчерашнего выступления Джанет Йеллен в комитете Сената по финансам. "Экс глава ФРС, которая теперь должна занять должность министра финансов презентовала программу помощи на $1,9 трлн, в очередной раз отметив востребованность поддержки на всех уровнях в условиях продолжающейся пандемии COVID-19. При этом будущий глава Минфина отвергла все опасения относительно наращивания долга. Так, долговая нагрузка США, по мнению Йеллен, не ограничивает возможности бюджета благодаря рекордно низким ставкам. Заявления были однозначно позитивно восприняты рынками. Тем не менее, масштаб и сроки запуска программы остаются под вопросом, учитывая скептический настрой республиканцев, поддержка которых необходима для утверждения законопроекта в Сенате", - отмечает Кадулин.

По словам аналитика, главное событие дня - инаугурация Байдена. После примирительных прощальных заявлений Трампа и инаугурации Байдена риски обострения политической обстановки в США сходят на нет, внимание рынков будет сосредоточено на реальных параметрах пакета стимулирующих мер.

"Глобальный risk-on и рост цен на нефть поддерживают рубль, торги стартовали значительно ниже уровней закрытия вторника. Санкционные риски на данный момент оказывают небольшое влияние, рубль торгуется чуть слабее других валют EM. Тем не менее, если администрация Байдена все же будет придерживаться жесткой риторики в этом вопросе, то реакция в рубле не заставит себя долго ждать. При этом наш базовый сценарий предполагает, что негативный эффект будет локальным, а в отсутствие "тяжелых" новых санкций российские активы будут оставаться привлекательными, учитывая относительно высокий уровень ставок. Поэтому рубль сохраняет потенциал для умеренного укрепления", - говорит Кадулин.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин напомнил, что рубль с самого открытия торгов среды устремился вверх, реагируя на позитивный внешний фон. "В начале дня глобальные площадки продемонстрировали восходящий импульс, после чего сдали позиции, в то же время нефтяные цены продолжили поступательный рост. Глобальные инвесторы надеются, что после сегодняшней инаугурации Байдена политические риски в США уменьшатся, а новая администрация сосредоточится на реализации мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии. Развивающиеся валюты также демонстрируют позитивную тенденцию. Правда, после старта российской сессии ситуация в секторе несколько ухудшилась на фоне резкого отскока доллара, в результате чего его некоторые представители вышли в минус", - подчеркивает Бабин.

Поддержку котировкам рубля также оказывают рост цен на нефть и подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода января. В свою очередь, нефть укрепляется в ожидании принятия новых экономических стимулов в США и с учетом ослабления доллара.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 0,64% - до $56,26 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 0,68% - до $53,34 за баррель.

Цены на нефть удерживаются вблизи многомесячных максимумов, даже несмотря на сохранение серьезных факторов риска, оказывающих понижательное воздействие, сказал старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

По его словам, некоторые из этих факторов можно увидеть в последнем отчете Международного энергетического агентства (МЭА), понизившего прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. баррелей в сутки, до 5,5 млн баррелей.

При этом агентство сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн баррелей в сутки.

"Нефть Brent продолжает попытки идти выше диапазона $50-55 за баррель в надежде на экономический подъем. В фокусе подробности программы стимулов Джо Байдена на $1,9 трлн, а также планы нового министра финансов Джанет Йеллен по еще одному пакету поддержки. В то же время рост случаев заболевания COVID-19 и ужесточение карантинов несколько ограничивают позитив. МЭА на этом фоне понизило прогноз по росту спроса на нефть в этом году, полагая, что эффект от вакцинации реализуется не ранее второй половины года. Мы продолжаем считать текущие уровни по Brent слишком высокими и не оправданными фундаментально, отмечая риски роста предложения со стороны Ливии, Ирака, а также сланцевых производителей США", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 января на 36,93 копейки, до 73,355 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,81 копейки, до 89,1483 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 32,74 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,4233 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 28,65 копейки и составил 73,4647 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 823,013 млн, из которых $634,423 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 188,59 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 23,49 копейки, до 89,0757 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 34,3 копейки и составил 89,0547 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR491,798 млн, из которых EUR154,659 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR337,139 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в среду относительно предыдущего дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,57% и 4,59% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца, напротив, опустились на 1 б.п. - до 4,68% и 4,89% годовых соответственно. Ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,88% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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