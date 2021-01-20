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20 января 2021 года 19:02
Индекс Мосбиржи в четверг может преодолеть отметку 3500 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи в четверг может преодолеть отметку 3500 пунктов, но закрепиться на этом уровне будет сложно, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Индекс Мосбиржи набирает около 1%, но пока ниже своих недельных пиков. За день рынок прибавил около 30 пунктов, поднявшись выше отметки 3480. На следующей сессии вполне вероятен рост выше 3500. Но закрепиться на этом уровне индексу будет сложно, если рубль продолжит расти против доллара, а такой сценарий до конца недели остается преобладающим", - отмечает Емельянов. Индекс РТС довольно уверенно поднялся в верхнюю часть диапазона 1480-1500 и к концу сессии не сбавляет оборотов. Рост индекса за день составил более 1,3%. Планка 1500 может быть взята перед самым закрытием или в четверг утром, полагает эксперт инвесткомпании. "Драйвером для отечественных компаний служит внешний фон и рост интереса на бумаги со стороны нерезидентов. Облигационный индекс RGBI, отражающий спрос на суверенные долги РФ, сегодня также в зеленой зоне", - указывает Емельянов. Также эксперт напоминает, что нефть возобновила подъем после просадки во вторник. Более 1,2% набирает Brent, торгуясь до $56,6 за баррель и выше. К концу дня восходящая динамика не потеряна. Подъем может составить до $57 и даже выше, считает аналитик "Фридом Финанс". По его мнению, в четверг мы можем наблюдать небольшую коррекцию или боковой тренд. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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