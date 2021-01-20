Цены евробондов РФ в среду слегка подросли благодаря активизировавшемуся спросу на рисковые активы

Москва. 20 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы после заявлений Джанет Йеллен о приверженности "мягкой" бюджетной и денежно-кредитной политике. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к небольшому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 2 базисных пункта по отношению к закрытию вторника и составила 115,85% от номинала, что соответствует доходности 1,61% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась по отношению к 19 января и составила 101,56% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 0,095% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 0,5 пункта, составив 151,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 22 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 142,26% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 3,23% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 14 базисных пунктов - до 136,57% от номинала (доходность снизилась почти на 1 базисный пункт и составила 3,23% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 7 базисных пунктов - до 115,47% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 1,71% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 110,145% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 0,99% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 14 базисных пунктов - до 135,13% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 3,26% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 14 базисных пунктов, до 114,11% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 1,905% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня слегка подросли, что привело к снижению процентных ставок вдоль кривой доходности в среднем на 1-2 базисных пункта. В частности, доходность евробондов РФ с погашением 2029 году опустилась до 2,2% годовых, а самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году - до 3,26% годовых. Позитивным фактором для мировых долговых рынков стали вчерашние заявления кандидата на пост главы американского Минфина Джанет Йеллен о приверженности "мягкой" бюджетной и денежно-кредитной политике для поддержки экономики США. Кроме того, поддержку отечественным евробондам оказывают растущие цены на нефть, в частности котировки нефти сорта Brent уверенно преодолели отметку $56 за баррель", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.