"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав и подборку топ-акций России

Название Доля в портфеле, в % Дивидендная доходность на следующие 12 месяцев, в % "Аэрофлот", ао 10 0,0 "Газпром", ао 10 3,7 "Интер РАО", ао 10 4,2 "ЛУКОЙЛ", ао 10 6,1 Polymetal, ао 10 8,9 "Роснефть", ао 10 4,7 "Ростелеком", ао 10 6,1 Сбербанк, ао 10 5,7 "Сургутнефтегаз", ап 10 15,9 "Юнипро", ао 10 9,2

"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав и подборку топ-листа акций России, добавив акции "Юнипро" и "Ростелекома", убрав бумаги "АЛРОСА", "Норильского никеля", "ММК", "НЛМК" и "префы" Сбербанка, говорится в комментарии инвестбанка. "Мы поменяли формат подборки наиболее перспективных, на наш взгляд, российских акций: теперь она будет состоять из 10 акций с равными весами (10% каждая)", - пишут аналитики. "В обновленной подборке мы зафиксировали прибыль в компаниях горнодобывающего и металлургического секторов после сильного роста в последние месяцы. Считаем, что текущие цены на базовые металлы и сталь не выглядят устойчивыми и могут снизиться в ближайшее время", - указывают эксперты инвестбанка. Также аналитики увеличили долю нефтегазовых компаний, так как видят риски повышения консенсус-прогноза EBITDA на 16-20% при сохранении цен на нефть на уровне 4000 руб./барр. "По нашим оценкам рост цен на нефть на $5 приводит к увеличению показателя EBITDA на 13,5% в среднем", - отмечают они. "Добавляем акции "Юнипро" в ожидании запуска 3-го энергоблока Березовской ГРЭС и, как результат, роста финансовых показателей и дивидендов в 2021 году. Увеличиваем долю защитных акций в подборке в преддверии вероятной коррекции на фоне локальной перегретости рынков", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.