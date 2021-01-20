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20 января 2021 года 17:58
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав и подборку топ-акций России
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав и подборку топ-листа акций России, добавив акции "Юнипро" и "Ростелекома", убрав бумаги "АЛРОСА", "Норильского никеля", "ММК", "НЛМК" и "префы" Сбербанка, говорится в комментарии инвестбанка. "Мы поменяли формат подборки наиболее перспективных, на наш взгляд, российских акций: теперь она будет состоять из 10 акций с равными весами (10% каждая)", - пишут аналитики. "В обновленной подборке мы зафиксировали прибыль в компаниях горнодобывающего и металлургического секторов после сильного роста в последние месяцы. Считаем, что текущие цены на базовые металлы и сталь не выглядят устойчивыми и могут снизиться в ближайшее время", - указывают эксперты инвестбанка. Также аналитики увеличили долю нефтегазовых компаний, так как видят риски повышения консенсус-прогноза EBITDA на 16-20% при сохранении цен на нефть на уровне 4000 руб./барр. "По нашим оценкам рост цен на нефть на $5 приводит к увеличению показателя EBITDA на 13,5% в среднем", - отмечают они. "Добавляем акции "Юнипро" в ожидании запуска 3-го энергоблока Березовской ГРЭС и, как результат, роста финансовых показателей и дивидендов в 2021 году. Увеличиваем долю защитных акций в подборке в преддверии вероятной коррекции на фоне локальной перегретости рынков", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
|Название
|Доля в портфеле, в %
|Дивидендная доходность на следующие 12 месяцев, в %
|"Аэрофлот", ао
|10
|0,0
|"Газпром", ао
|10
|3,7
|"Интер РАО", ао
|10
|4,2
|"ЛУКОЙЛ", ао
|10
|6,1
|Polymetal, ао
|10
|8,9
|"Роснефть", ао
|10
|4,7
|"Ростелеком", ао
|10
|6,1
|Сбербанк, ао
|10
|5,7
|"Сургутнефтегаз", ап
|10
|15,9
|"Юнипро", ао
|10
|9,2
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТОП10-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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