.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Котировки акций State Street Corp. обладают потенциалом роста до $87 - "Фридом Финанс"
.
20 января 2021 года 17:22
Котировки акций State Street Corp. обладают потенциалом роста до $87 - "Фридом Финанс"
Котировки акций State Street Corp. обладают потенциалом роста до $87 за штуку на горизонте года, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков. Эксперт отмечает, что на фоне других крупных банков State Street Corp. выглядит достаточно устойчиво благодаря концентрации на сегменте непроцентных доходов, а также небольшого объема кредитов на балансе компании (8,9% от активов), которые в текущих условиях дают не самый привлекательный процентный доход при одновременном росте кредитных рисков. Финансовые цели у банка к концу 2021 года выглядят, по мнению Суркова, амбициозно. Коэффициент выплат должен составить 80% при росте разводненной прибыли на акцию на 10-15%. Кроме того, менеджмент намерен возобновить обратный выкуп акций, в первом квартале текущего года его объем может составить около $475 млн. "Мы считаем, что состояние бизнеса State Street Corp. обеспечивает потенциал для достижения поставленных его руководством целей. Дивиденды корпорации остались неизменными на уровне $0,52 на обыкновенную акцию, коэффициент достаточности базового акционерного капитала (CET1) - 13,1%.По-нашему мнению, акции обладают потенциалом роста до $87 на горизонте года при развитии базового сценария, и рекомендуем их покупать. В случае реализации "медвежьего" сценария котировка не превысит $74, при развитии "бычьего" способна достичь $95", - пишет аналитик инвесткомпании. При этом Сурков обращает внимание, что в ближайший год финансовый сектор ждет повышенная волатильность. "Мы считаем, что основной риск для акций компании представляют судебные иски, а не спад в экономике, так как у State Street Corp. есть достаточный запас капитала, которого хватит и для выплаты дивидендов, и для покрытия потенциальных убытков", - указывает он. State Street Corp. - одна из крупнейших инвестиционных компаний США с активами под управлением на уровне $3,5 трлн на конец 2020 года, второй старейший из ныне действующих банков США ($38,8 трлн активов в депозитариях) Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-STATE/STREET-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
20 января 2021 года 17:58
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав и подборку топ-листа акций России, добавив акции "Юнипро" и "Ростелекома", убрав бумаги "АЛРОСА", "Норильского никеля", "ММК", "НЛМК" и "префы" Сбербанка, говорится в комментарии инвестбанка. "Мы поменяли формат подборки наиболее перспективных, на наш... читать дальше
.20 января 2021 года 16:49
Текущие уровни цен акций РФ умеренно привлекательны для инвестиций с горизонтом в несколько лет - МКБ
Текущие уровни котировок российских акций выглядят умеренно привлекательно для инвесторов с временным горизонтом в несколько лет, считает управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский. "Российский рынок исторически считается весьма дешевым, в сравнении с другими EM недооценка российских... читать дальше
.20 января 2021 года 16:19
Вероятен рост котировок GDR "Эталона" в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова. "В среднесрочной перспективе мы ожидаем повышательной динамики котировок GDR "Эталона" на фоне роста интереса инвесторов к сектору жилой недвижимости как главного... читать дальше
.20 января 2021 года 15:50
Возможен рост котировок акций "Детского мира" до уровней 140-143,50 руб., говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Детский мир" в среду представил сильные операционные результаты, согласно которым продажи группы в IV квартале 2020 года увеличились... читать дальше
.20 января 2021 года 15:42
Москва. 20 января. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в среду днем, рубль несколько ослабил темпы укрепления к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению. читать дальше
.20 января 2021 года 15:24
Справедливая доходность к погашению (YTM) нового выпуска 8-летних еврооблигаций "Газпрома" составляет 2,80-2,90%, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Юрий Голбан. "Газпром" в среду начал собирать заявки на новые 8-летние еврооблигации в долларах, ориентир доходности объявлен в диапазоне... читать дальше
.20 января 2021 года 14:51
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lumentum Holdings с целью $110 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $89, говорится в комментарии инвестиционной компании. Как отмечают эксперты инвесткомпании, во вторник... читать дальше
.20 января 2021 года 14:33
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции акции "Полюса" с целью 19000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: закрытие выше 15 700 руб., потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 13 800 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания "Полюс" в... читать дальше
.20 января 2021 года 14:08
Индекс S&P 500 в среду протестирует область 3820-3825 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал резкий отскок от уровня 3750 пунктов,... читать дальше
.20 января 2021 года 13:44
Рубль сохраняет потенциал для умеренного укрепления, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Валюты развивающихся стран в среду продолжают укрепляться, доллар фронтально слабеет к большинству мировых валют. Глобальный risk-on и рост цен на нефть поддерживают рубль, сегодня утром за... читать дальше
.20 января 2021 года 13:21
Индекс Мосбиржи, скорее всего, в среду закончит торги в диапазоне 3430-3475 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, в среду закончит торги в диапазоне 3430-3475 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в среду подрастает, следуя за динамикой на американских площадках и ценами на нефть. Рынок не отреагировал на информацию о... читать дальше
.20 января 2021 года 12:56
Перспектив для смены настроений на рынке ОФЗ в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "На рынке рублевых облигаций повышенного спроса по-прежнему не наблюдается. Индекс ОФЗ (RGBI) снижался семь сессий подряд, опустившись к минимальным значениям с апреля прошлого года. И... читать дальше
.20 января 2021 года 12:35
Новостной фон в среду будет складываться благоприятно для рынка акций РФ, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша. "Поддержку российскому рынку акций и курсу рубля в среду, судя по всему, окажут ослабление доллара, рост цен на нефть и улучшение аппетита к риску и к активам EM -... читать дальше
.20 января 2021 года 12:16
Средний курс рубля, вероятно, ослабнет до уровня 78 руб./$1 в текущем году, а в 2022 году - до уровня 81,8 руб./$1, говорится в обзоре Уралсиба. Значительное сокращение доходов от экспорта товаров в 2020 году обусловлено падением мировых цен на энергоносители (в прошлом году средняя цена нефти... читать дальше
.20 января 2021 года 11:56
Москва. 20 января. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за индексами США и Азии, а также выросшей нефтью (Brent превысила $56 за баррель) в ожидании инаугурации избранного президента США Джо Байдена, после которой ожидается утверждение новых экономических стимулов; лидируют обновляющие максимумы АДР Ozon. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.