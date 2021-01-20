Рубль днем немного сократил темпы роста к доллару и евро в ожидании новых стимулов

Москва. 20 января. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в среду днем, рубль несколько ослабил темпы укрепления к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению.

Курс доллара США составил 73,62 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,18 руб./EUR1, подешевев на 15,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 10,55 копейки - до 80,62 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 января на 36,93 копейки, до 73,355 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,81 копейки, до 89,1483 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного сократил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах в ожидании новых сигналов с внешних рынков. В среду в США пройдет инаугурация Байдена.

Ожидается, что церемония начнется с исполнения национального гимна США примерно в 11:30 по местному времени (19:30 МСК). Главный судья США Джон Робертс Харрис приведет к присяге Байдена в полдень. Следом Байден выступит с инаугурационной речью.

На мероприятии будут присутствовать около 1 тыс. гостей, большинство из которых - конгрессмены. Уходящий с поста главы Белого дома Дональд Трамп на церемонии не появится.

Впервые за 150 лет традиция, при которой предыдущий президент США присутствует на инаугурации своего преемника, будет нарушена. В свою очередь нынешний вице-президент Майк Пенс намерен принять участие в церемонии.

На прошлой неделе Байден предложил новый пакет стимулирующих мер, включающий, в частности, очередной раунд прямых выплат американцам, увеличение доплат к пособиям по безработице и продление этой программы на более длительный срок.

Инвесторы продолжают анализировать последние комментарии Джанет Йеллен, экс-председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутой избранным президентом США Джо Байденом на пост министра финансов, относительно дополнительного стимулирования экономики страны.

В ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник Йеллен призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

При этом Йеллен подтвердила приверженность рыночному формированию валютного курса и дала понять, что США не стремятся к более слабой нацвалюте для получения конкурентных преимуществ. Она назвала попытки некоторых стран искусственно манипулировать своей валютой неприемлемыми.

"Рынки продолжают жить надеждами на стимулы в США и настороженно следят за распространением COVID-19. Учитывая тот факт, что значимые публикации экономической статистики будут в четверг-пятницу, середина недели пройдет в умеренно-позитивном ключе для фондовых рынков. Сегодня в центре внимания инаугурация нового президента США Джо Байдена", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов.

"В четверг глобальный risk-on и рост цен на нефть поддерживают рубль, за доллар дают около 73,6 рубля. Санкционные риски на данный момент почти игнорируются рынком, тем не менее, если администрация Байдена все же будет придерживаться жесткой риторики в этом вопросе, то реакция в рубле не заставит себя долго ждать. При этом наш базовый сценарий предполагает, что негативный эффект будет локальным, а в отсутствие "тяжелых" новых санкций российские активы будут оставаться привлекательными, учитывая относительно высокий уровень ставок. Поэтому рубль сохраняет потенциал для умеренного укрепления", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Поддержку котировкам рубля также оказывают рост цен на нефть и подготовка компаний-экспортеров к пику налогового периода января. В свою очередь, нефть укрепляется в ожидании принятия новых экономических стимулов в США и с учетом ослабления доллара.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК увеличилась на 0,82% - до $56,36 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 1,19% - до $53,61 за баррель.

Цены на нефть удерживаются вблизи многомесячных максимумов, даже несмотря на сохранение серьезных факторов риска, оказывающих понижательное воздействие, сказал старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует MarketWatch.

По его словам, некоторые из этих факторов можно увидеть в последнем отчете Международного энергетического агентства (МЭА), понизившего прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. баррелей в сутки, до 5,5 млн баррелей.

При этом агентство сохранило оценку снижения спроса на нефть в 2020 году на уровне 8,8 млн баррелей в сутки.

"Нефть Brent продолжает попытки идти выше диапазона $50-55 за баррель в надежде на экономический подъем. В фокусе подробности программы стимулов Джо Байдена на $1,9 трлн, а также планы нового министра финансов Джанет Йеллен по еще одному пакету поддержки. В то же время рост случаев заболевания COVID-19 и ужесточение карантинов несколько ограничивают позитив. МЭА на этом фоне понизило прогноз по росту спроса на нефть в этом году, полагая, что эффект от вакцинации реализуется не ранее второй половины года. Мы продолжаем считать текущие уровни по Brent слишком высокими и не оправданными фундаментально, отмечая риски роста предложения со стороны Ливии, Ирака, а также сланцевых производителей США", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в среду относительно предыдущего дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,57% и 4,59% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца, напротив, опустились на 1 б.п. - до 4,68% и 4,89% годовых соответственно. Ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 4,88% годовых.