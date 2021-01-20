Вероятен рост котировок GDR "Эталона" в среднесрочной перспективе - Газпромбанк

Вероятен рост котировок GDR "Эталона" в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова.

"В среднесрочной перспективе мы ожидаем повышательной динамики котировок GDR "Эталона" на фоне роста интереса инвесторов к сектору жилой недвижимости как главного бенефициара снижения процентных ставок", - пишет эксперт банка.

"В качестве позитивного момента отчета Группы о результатах продаж за 4К20 и 12М20 мы бы отметили впечатляющий рост цен реализации недвижимости, что во многом стало следствием внедрения системы динамического ценообразования. При этом если в Москве "Эталон" смог улучшить операционную динамику, а именно, улучшить динамику продаж и сохранить высокие темпы роста цен в 4К20, то в Санкт-Петербурге за тот же период динамика продаж в натуральном выражении была отрицательной (-21% г/г). По словам менеджмента компании, слабая динамика продаж в Северной столице стала следствием низкого предложения санкт-петербургских объектов в портфеле компании", - отмечает Ибрагимов.

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