Справедливая YTM нового выпуска 8-летних евробондов Газпрома составляет 2,80-2,90% - BCS GM

Справедливая доходность к погашению (YTM) нового выпуска 8-летних еврооблигаций "Газпрома" составляет 2,80-2,90%, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Юрий Голбан.

"Газпром" в среду начал собирать заявки на новые 8-летние еврооблигации в долларах, ориентир доходности объявлен в диапазоне 3,25-3,37%, констатирует эксперт.

"У "Газпрома" самый большой объем еврооблигаций среди российских корпоративных эмитентов. Таким образом, в качестве бенчмарка подойдет GAZPRU 28 (YTM - 2,79%, Z-спред - 201 б.п.) с дюрацией на один год меньше - выпуск предлагает премию около 70 б.п. к суверенной кривой, а также GAZPRU 30 с дюрацией на год больше (YTM - 2,95%, Z-спред - 194 б.п.), который торгуется со спредом 60 б.п. к кривой. Мы считаем, что премия нового GAZPRU 29 должна составить 65 б.п., а справедливая доходность - 2,80-2,90%", - пишет аналитик BCS GM.

Эксперт инвесткомпании отмечает, что 2020 год стал одним из худших для "Газпрома" из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры в Европе - теплая зима и конкуренция со стороны производителей СПГ привели к падению цен на газ в Европе до минимальных за более чем за 15 лет уровней. В результате цены на газ в Европе для "Газпрома" в 3К20 упали до $117 с $170/тыс. куб. м в 3К19, а выручка от продаж газа снизилась на 16% - до $5,2 млрд. Консолидированная выручка упала на 31% г/г (до $60,7 млрд) за 9М20, а рентабельность по EBITDA - до 21,4% против 26,3% за 9М19. Соотношение Чистый долг/EBITDA, по оценкам BCS GM, повысилось до 3,1x за 9M20 против 1,8x в 2019 году на фоне сокращения EBITDA и денежных запасов.

При этом Голбан обращает внимание, что цены на газ в Европе с августа демонстрируют стремительное восстановление, что должно поддержать выручку и EBITDA в 4К20. "Учитывая холодную зиму 2020-21 гг., мы считаем, что цены на газ как минимум останутся на текущих уровнях или продолжат расти. Мы также ожидаем увеличения экспортных продаж "Газпрома" в ближайшие годы в связи с восстановлением европейского рынка и ростом продаж в Китай. При прочих равных это должно поддерживать генерирование положительного FCF и снижение долговой нагрузки c 2022 года", - пишет он.

"Учитывая рост геополитической напряженности, мы не может исключать усиления санкционного давления в отношении международных проектов "Газпрома". Однако, как показала ситуация вокруг "Северного потока 2", влияние этого фактора весьма ограничено - компания способна продолжать реализацию проекта, даже несмотря на возросшие затраты и продление сроков. Кроме того, расследование недавних хакерских атак на американские компании и задержание Навального может стать предлогом для усиления напряженности в отношениях между Москвой и Западом, а также оказать давление на еврооблигации "Газпрома", что может спровоцировать распродажи", - указывает эксперт BCS GM.

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Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.