.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Финам" открыл торговую идею: покупать акции Lumentum Holdings с целью $110
.
20 января 2021 года 14:51
Финам" открыл торговую идею: покупать акции Lumentum Holdings с целью $110
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lumentum Holdings с целью $110 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 17%, стоп-приказ: $89, говорится в комментарии инвестиционной компании. Как отмечают эксперты инвесткомпании, во вторник стало известно, что по итогам финальной стадии переговоров производитель сенсоров Lumentum покупает создателя лазеров Coherent Inc за $5,7 млрд. "После поглощения Lumentum займет лидирующие позиции на рынке лазеров и получит значимую синергию в научных разработках и продажах, - подчеркивается в комментарии "Финама". - По факту новости, акции компании скорректировались на 10%, ввиду эмоциональной реакции на структуру финансирования сделки, долг компании увеличится на $ 2,1 млрд. Мы рекомендуем воспользоваться удобной просадкой для формирования длинной позиции". С технической точки зрения, актив торгуется в среднесрочном восходящем тренде. "Мы рекомендуем открывать длинные позиции. При таком входе, при открытии позиции на 13% от портфеля, риск по нему составит 0,7%. Коэффициент прибыль/риск - 3,2", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-LUMENTUM-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
20 января 2021 года 17:58
"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав и подборку топ-листа акций России, добавив акции "Юнипро" и "Ростелекома", убрав бумаги "АЛРОСА", "Норильского никеля", "ММК", "НЛМК" и "префы" Сбербанка, говорится в комментарии инвестбанка. "Мы поменяли формат подборки наиболее перспективных, на наш... читать дальше
.20 января 2021 года 17:22
Котировки акций State Street Corp. обладают потенциалом роста до $87 за штуку на горизонте года, считает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков. Эксперт отмечает, что на фоне других крупных банков State Street Corp. выглядит достаточно устойчиво благодаря концентрации на сегменте непроцентных... читать дальше
.20 января 2021 года 16:49
Текущие уровни цен акций РФ умеренно привлекательны для инвестиций с горизонтом в несколько лет - МКБ
Текущие уровни котировок российских акций выглядят умеренно привлекательно для инвесторов с временным горизонтом в несколько лет, считает управляющий активами "МКБ Инвестиции" Михаил Поддубский. "Российский рынок исторически считается весьма дешевым, в сравнении с другими EM недооценка российских... читать дальше
.20 января 2021 года 16:19
Вероятен рост котировок GDR "Эталона" в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова. "В среднесрочной перспективе мы ожидаем повышательной динамики котировок GDR "Эталона" на фоне роста интереса инвесторов к сектору жилой недвижимости как главного... читать дальше
.20 января 2021 года 15:50
Возможен рост котировок акций "Детского мира" до уровней 140-143,50 руб., говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Детский мир" в среду представил сильные операционные результаты, согласно которым продажи группы в IV квартале 2020 года увеличились... читать дальше
.20 января 2021 года 15:42
Москва. 20 января. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают дешеветь на "Московской бирже" в среду днем, рубль несколько ослабил темпы укрепления к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов к движению. читать дальше
.20 января 2021 года 15:24
Справедливая доходность к погашению (YTM) нового выпуска 8-летних еврооблигаций "Газпрома" составляет 2,80-2,90%, считает аналитик BCS Global Markets (BCS GM) Юрий Голбан. "Газпром" в среду начал собирать заявки на новые 8-летние еврооблигации в долларах, ориентир доходности объявлен в диапазоне... читать дальше
.20 января 2021 года 14:33
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции акции "Полюса" с целью 19000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: закрытие выше 15 700 руб., потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 13 800 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания "Полюс" в... читать дальше
.20 января 2021 года 14:08
Индекс S&P 500 в среду протестирует область 3820-3825 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 по-прежнему склонен к краткосрочной консолидации. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал резкий отскок от уровня 3750 пунктов,... читать дальше
.20 января 2021 года 13:44
Рубль сохраняет потенциал для умеренного укрепления, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Валюты развивающихся стран в среду продолжают укрепляться, доллар фронтально слабеет к большинству мировых валют. Глобальный risk-on и рост цен на нефть поддерживают рубль, сегодня утром за... читать дальше
.20 января 2021 года 13:21
Индекс Мосбиржи, скорее всего, в среду закончит торги в диапазоне 3430-3475 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, в среду закончит торги в диапазоне 3430-3475 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина. "Индекс Мосбиржи в среду подрастает, следуя за динамикой на американских площадках и ценами на нефть. Рынок не отреагировал на информацию о... читать дальше
.20 января 2021 года 12:56
Перспектив для смены настроений на рынке ОФЗ в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "На рынке рублевых облигаций повышенного спроса по-прежнему не наблюдается. Индекс ОФЗ (RGBI) снижался семь сессий подряд, опустившись к минимальным значениям с апреля прошлого года. И... читать дальше
.20 января 2021 года 12:35
Новостной фон в среду будет складываться благоприятно для рынка акций РФ, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша. "Поддержку российскому рынку акций и курсу рубля в среду, судя по всему, окажут ослабление доллара, рост цен на нефть и улучшение аппетита к риску и к активам EM -... читать дальше
.20 января 2021 года 12:16
Средний курс рубля, вероятно, ослабнет до уровня 78 руб./$1 в текущем году, а в 2022 году - до уровня 81,8 руб./$1, говорится в обзоре Уралсиба. Значительное сокращение доходов от экспорта товаров в 2020 году обусловлено падением мировых цен на энергоносители (в прошлом году средняя цена нефти... читать дальше
.20 января 2021 года 11:56
Москва. 20 января. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за индексами США и Азии, а также выросшей нефтью (Brent превысила $56 за баррель) в ожидании инаугурации избранного президента США Джо Байдена, после которой ожидается утверждение новых экономических стимулов; лидируют обновляющие максимумы АДР Ozon. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.