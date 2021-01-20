Индекс Мосбиржи, скорее всего, в среду закончит торги в диапазоне 3430-3475 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, в среду закончит торги в диапазоне 3430-3475 пунктов, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Александра Осина.

"Индекс Мосбиржи в среду подрастает, следуя за динамикой на американских площадках и ценами на нефть. Рынок не отреагировал на информацию о решении Торговой палаты США призвать Конгресс к принятию законов, ограничивающих выбросы парниковых газов. В 2017 году именно эта общественная организация опубликовала доклад о том, что обязательства в рамках Парижского договора по климату будут стоить экономике США $3 трлн и 6,5 млн рабочих мест до 2040 года, и поддержала инициированный Трампом выход из указанного соглашения". - указывает Осин.

Теперь позиция крупнейшей американской лоббистской организации меняется, отражая тенденцию к усилению факторов, сдерживающих активность в крупнейшей мировой экономике, отмечает эксперт. По его мнению, это окажет давление на глобальный спрос и цены на сырье.

"Ответом, судя по тенденции последних лет, возможно, будут новые меры по ограничению предложения со стороны стран - производителей, нерыночные оценочные риски ценовой динамики сравнительно высокодоходных вложений вновь получат импульс роста", - полагает Осин.

Лучше рынка торгуются акции "АЛРОСА", констатирует аналитик "Фридом Финанс". Поводом для покупок стало сообщение агентства Bloomberg о том, что главный конкурент российского алмазодобытчика De Beers на первых торгах года поднял цены на алмазы на 5%. Это стало максимальным темпом восстановления рынка за последние годы. Вверх движутся также акции "Полюса" и Polymetal plc. На взгляд эксперта, драйвером роста их обеспечивают технические факторы и динамика цен на цветные металлы.

"Консолидированная неаудированная выручка "Детского мира" за 2020 год увеличилась на 11%, до 142,9 млрд руб., что оказалось немного выше прогноза. На фоне позитивной статистики декабрьских продаж дополнительную поддержку котировкам способны оказать данные о выручке в период новогодних праздников, а также ожидания детальной информации о причинах интереса Altus Capital к "Детскому миру", выразившемуся в приобретении 25% его бумаг в декабре. Также позитивным драйвером могут стать сообщения о планах нового ключевого акционера", - считает эксперт инвесткомпании.

"До конца текущей сессии я прогнозирую продолжение умеренно позитивной динамики, ограниченной техническими факторами краткосрочный на фоне снижения волатильности в рамках недельного тренда. Цель по закрытию для индекса Мосбиржи: 3430-3475 пунктов", - заключает Осин.

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