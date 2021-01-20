Перспектив для смены настроений на рынке ОФЗ в настоящее время нет - BCS Express

Перспектив для смены настроений на рынке ОФЗ в настоящее время нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"На рынке рублевых облигаций повышенного спроса по-прежнему не наблюдается. Индекс ОФЗ (RGBI) снижался семь сессий подряд, опустившись к минимальным значениям с апреля прошлого года. И лишь во вторник эта серия падения приостановилась, - пишет аналитик инвесткомпании. - Перспектив для смены настроений сейчас не видно. Спрос на длинные рублевые облигации невысокий, учитывая инфляционные ожидания. Предпочтение можно отдавать коротким выпускам".

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