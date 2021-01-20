Новостной фон в среду будет складываться благоприятно для рынка акций РФ - Альфа-банк

Новостной фон в среду будет складываться благоприятно для рынка акций РФ, говорится в комментарии аналитика Альфа-банка Джона Волша.

"Поддержку российскому рынку акций и курсу рубля в среду, судя по всему, окажут ослабление доллара, рост цен на нефть и улучшение аппетита к риску и к активам EM - инвесторы оценивают заявление кандидата на пост министра финансов Джанет Йеллен о необходимости крупномасштабных бюджетных стимулов при сохранении низких процентных ставок", - полагает Волш.

По мнению эксперта инвестбанка, в последнее время инвесторы утратили аппетит к циклическим компаниям, и их предпочтения сместились к компаниям малой капитализации и недооцененным активам. Центральным событием сегодняшнего дня станет инаугурация Д. Байдена в Вашингтоне, в ходе которой ожидается плавный процесс передачи власти. Инвесторы с нетерпением ожидают услышать приоритеты новой Администрации Белого дома, которые, тем не менее, определят вектор движения рынков.

Волш ожидает, что сдержанные настроения на рынках, в том числе и на российском рынке акций, в среду сохранятся.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.