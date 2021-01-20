Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром на ожиданиях стимулов в США, лидируют АДР Ozon

Москва. 20 января. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за индексами США и Азии, а также выросшей нефтью (Brent превысила $56 за баррель) в ожидании инаугурации избранного президента США Джо Байдена, после которой ожидается утверждение новых экономических стимулов; лидируют обновляющие максимумы АДР Ozon.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3462,13 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1488,39 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 73,27 рубля (-0,42 рубля), золото стоит $1854,7 за тройскую унцию (+0,8%).

Подорожали АДР Ozon (+3,1%, до 4052 рублей), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,2% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,1% "префы").

Аналитик инвестбанка BCS Global Markets Юлия Голдина отмечает возросшие шансы на включение Ozon в индекс MSCI Russia в рамках февральского пересмотра, хотя пока расписки компании торгуются ниже критериев, необходимых для их добавления в индекс в феврале.

"Мы считаем, что двухдневное ралли Ozon повышает шансы на включение бумаг этой компании в индекс MSCI Russia по итогам квартального пересмотра в феврале (в случае, если free float оценивается MSCI в 33,9% или FIF 0,35х), что не входило в наш базовый сценарий - мы ожидали включение Ozon не ранее майского пересмотра. Напомним, идет период учета цен (любой из последних 10 рабочих дней января). В случае включения проформа вес Ozon составит около 1,6% (на вчерашнее закрытие), что обеспечит пассивные притоки в размере около $190 млн - два дня торгов в Москве и США. Тем не менее на вчерашнее закрытие бумага все еще торгуется ниже критериев, необходимых для включения по итогам февральского пересмотра", - говорится в обзоре инвестбанка.

Подешевели акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%).

Минфин США сообщил во вторник о внесении в санкционный список трубоукладчика "Северного потока 2" "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус" в рамках закона CAATSA.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, ожидания новых мер стимулирования экономики США (к принятию которых, в том числе, призвала Джанет Йеллен в своем выступлении в качестве кандидата на пост главы Казначейства) поддерживают спрос на сырьевых и фондовых рынках. Вместе с тем, санкционные риски остаются сдерживающим фактором для рынка акций РФ, что пока не позволяет прогнозировать скорое формирование устойчивого восходящего тренда по индексам.

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что рынок акций вернулся к росту на позитивном внешнем фоне.

"Газпром" (MOEX: GAZP) предупредил инвесторов о рисках достройки "Северного потока 2". Также стало известно о санкциях против судна "Фортуна", которое должно завершить прокладку труб. Рынок в моменте отреагировал негативно, но пока не осознал того факта, что судно принадлежит российскому юридическому лицу без какой-либо внешнеэкономической деятельности, а по этой причине подобные события для него сродни северному сиянию для белого медведя.

Еврокомиссия не исключает резкий рост "плохих" кредитов на фоне второй волны и карантинных мер. Для России это менее актуально, поскольку уровень кредитной нагрузки населения и бизнеса все еще низкий в сравнении с западными странами, но проблемы в европейских кредитных организациях могут косвенно коснуться и российского финансового рынка, считает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что относительная слабость рынка акций РФ вызвана санкционными рисками. Не исключено и окончание традиционного для начала года притока на рынок средств инвесторов.

Для индекса МосБиржи поддержкой выступает уровень 3420 пунктов, если эта отметка не устоит, то индикатор может потерять еще 100 пунктов. Слабо выглядят акции "Газпрома" из-за внесения в санкционный лист Минфина США трубоукладчика "Фортуна". Однако вряд ли это остановит достройку газопровода "Северный поток 2". Спекулятивно акции газовой монополии стоит подбирать на просадках.

На рынке Forex наметилась новая волна ослабления доллара, не исключено, что пара евро/доллар может осуществить движение с целью тестирования сильного сопротивления $1,24. Слабеющий доллар будет поддерживать котировки сырьевых активов и эмитентов, что позитивно отражается на бумагах нефтянки, прежде всего "ЛУКОЙЛа", а также на металлургах и золотодобытчиках, отмечает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов считает, что рынки продолжают жить надеждами на стимулы в США и настороженно следят за распространением COVID-19.

Глобальные фондовые рынки нашли поводы для роста после выступления Йеллен. Будущая глава Минфина в своей речи перед Конгрессом высказалась за скорейшее одобрение пакета стимулов американской экономики в размере $1,9 трлн, подчеркнув важность краткосрочных решительных действий в угоду потенциальному ухудшению ситуации с госдолгом в будущем. Кроме того, важным моментом стало заявление о готовности продолжать борьбу с Китаем в торговле. В отличие от политики Трампа администрация нового президента не будет ориентироваться на "слабый доллар", а предпочтет, чтобы курс регулировался рынком самостоятельно.

В центре внимания в среду инаугурация нового президента США Байдена. Индекс МосБиржи может отыграть часть потерь вторника, вернувшись в диапазон 3450-3500 пунктов. В тоже время потенциал роста рынка выглядит ограниченным. Наиболее вероятным сценарием на ближайшие торговые сессии выглядит возобновление движения индекса МосБиржи к отметке 3400 пунктов. Среди негативных факторов ухудшение внешней конъюнктуры и геополитическая напряженность, считает Р.Антонов.

В США во вторник индексы акций завершили торги ростом на 0,4-1,5%, инвесторы оценивали перспективы принятия новых экономических стимулов в США.

Джанет Йеллен, экс-председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выдвинутая избранным президентом США Джо Байденом на пост министра финансов, намерена работать над вторым пакетом финансовой помощи, который, по ее словам, "необходим, чтобы пережить эти темные времена, прежде чем программа вакцинации позволит нам вернуться к жизни, какой мы ее знали раньше", пишет The Wall Street Journal.

В ходе выступления на слушаниях в финансовом комитете Сената во вторник Йеллен призвала законодателей "действовать масштабно", чтобы предотвратить затяжной экономический спад, и отмела опасения по поводу растущего объема госдолга США.

Инвесторы ожидают 20 января инаугурации Джо Байдена, прогнозируя новые масштабные экономические стимулы и ускорение вакцинации от коронавируса, отмечает CNBC.

В прошлый четверг Байден представил новый пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, включающий прямые выплаты жителям США и надбавки к пособиям по безработице. Однако эти предложения могут встретить сопротивление республиканцев, обеспокоенных ростом дефицита бюджета, пишет MarkwetWatch.

В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng растет на 1%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE на старте торгов вырос на 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых по итогам девятого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В последний раз эта ставка была снижена в апреле 2020 года. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК. Эксперты также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют данные Trading Economics.

Избранный президент США Джо Байден в среду вскоре после инаугурации планирует подписать ряд указов, которые позволят отменить некоторые решения его предшественника - Дональда Трампа.

В частности, новый американский лидер намерен снять ограничение, введенное администрацией Трампа на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Также он намерен вернуть США в Парижское соглашение по климату, может начать возвращение в ВОЗ и в соглашение по иранскому атому.

Во второй день своего президентского срока, в четверг, Байден подпишет распоряжения, связанные с пандемией коронавируса. В пятницу, как ожидается, президент подпишет указы по оказанию помощи наиболее пострадавшим от этого кризиса. Байден ранее обещал, что его администрация в первые 100 дней в Белом доме распространит 100 млн доз вакцины от коронавируса.

Нефть утром в среду продолжает дорожать в ожидании стимулов в США; цена Brent находится на $0,35 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $56,29 за баррель (+0,7% и +2,1% во вторник), мартовская цена WTI - $53,43 за баррель (+0,9% и +1,1% накануне).

Цены на нефть удерживаются вблизи многомесячных максимумов, несмотря на риски сокращения спроса из-за карантинных ограничений во многих странах в связи с пандемией COVID-19, на что указал отчет Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в 2021 году на 280 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с.

Между тем аналитики отмечают, что ослабление доллара США может поддержать сырьевые цены. Индекс DXY снизился до 90,32 пункта (-0,2%).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+39,3%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+9,9% и +9,9% "префы"), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+8,8%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+6,4%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+3,7%).

Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+0,3%) в IV квартале 2020 года увеличил выручку на 14,4% в годовом выражении (до 44,5 млрд рублей), за год выручка выросла на 11% (до 142,9 млрд рублей). Сопоставимые продажи (LfL) "Детского мира" в октябре-декабре выросли на 5,9% за счет роста среднего чека на 4,7% и покупательского трафика на 1,2%.

Подешевели бумаги "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5,9%), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-3,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,4%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,7%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,12 млрд рублей (из них 2,82 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,96 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 526,69 млн рублей - на акции "Роснефти").