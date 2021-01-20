Курс рубля, вероятно, ослабнет до 78 руб./$1 в текущем году - Уралсиб

Средний курс рубля, вероятно, ослабнет до уровня 78 руб./$1 в текущем году, а в 2022 году - до уровня 81,8 руб./$1, говорится в обзоре Уралсиба.

Значительное сокращение доходов от экспорта товаров в 2020 году обусловлено падением мировых цен на энергоносители (в прошлом году средняя цена нефти марки Brent понизилась на 32,7% по сравнению с 2019 годом), а также уменьшением объемов добычи в рамках сделки ОПЕК+, констатирует аналитик корпорации Алексей Девятов. "Это привело к существенному ухудшению показателей платежного баланса и, безусловно, внесло ощутимый вклад в снижение курса российской валюты (в прошлом году средний курс доллара вырос до 72,4 руб./$1 с 64,7 руб./$1 в 2019 году). При этом мы также считаем, что заметный вклад в ослабление рубля в прошлом году внесли рост геополитической напряженности, а также неопределенность с транзитом власти в Соединенных Штатах в октябре-ноябре", - пишет он.

Эксперт Уралсиба полагает, что во 2П21 ситуация в мировой экономике значительно улучшится, что окажет существенную поддержку показателям платежного баланса нашей страны. "Так, согласно нашему текущему прогнозу, в 2021 году положительное сальдо торгового баланса увеличится до $124 млрд, а профицит счета текущих операций - до $68 млрд", - отмечает он.

Однако Девятов предупреждает о возможных серьезных рисках усиления антироссийской риторики после прихода к власти новой администрации в Соединенных Штатах, что, вопреки улучшению фундаментальных показателей, окажет значительное давление на курс российской валюты. "Несмотря на ожидаемое восстановление мировой экономики, мы полагаем, что отток капитала из страны в 2021 году составит $42 млрд. Таким образом, мы ожидаем, что в текущем году средний курс доллара вырастет до 78 руб./$1, а в 2022 году - до 81,8 руб./$1", - указывает эксперт Уралсиба.

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