МКБ прогнозирует высокий рост доходности по акциям технологических компаний в 2021г

Московский Кредитный Банк (МКБ) прогнозирует высокий рост доходности по акциям технологических компаний в 2021 году, говорится в пресс-релизе банка.

"Мы прогнозировали в прошлом году, что наиболее быстрорастущими станут акции материальных (связанных с физической инфраструктурой и производством) высокотехнологичных компаний. И наши прогнозы сбылись - некоторые из них выросли в диапазоне от 100 до 200%, что свидетельствует о начале структурного технологического сдвига в мировой экономике. Ситуация начала года вселяет оптимизм в отношении продолжения позитивных трендов в материальных сегментах ИКТ - судя по отраслевой динамике и ориентирам по ценам акций компаний, которые публикуют в своих прогнозах крупнейшие инвестбанки, можно ожидать, что лидеры прошлого года смогут прибавить еще 20-30%", - отметил Владимир Солодухин, старший управляющий активами "МКБ Инвестиции".

Среди быстрорастущих рисковых активов по итогам 2020 года лидером с заметным отрывом стали акции высокотехнологичного сектора, напоминается в пресс-релизе. Карантинные ограничения, которые вызвали слабость традиционных секторов экономики, для компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), напротив, в большинстве случаев послужили мощными драйверами роста. С одной стороны рост рабочего цифрового траффика и потребляемых облачных мощностей на трендах WFH (work from home), кратного роста потребления онлайн контента в условиях локдаунов (фильмы, потоки новостей, онлайн развлечения и гейминг) и онлайн торговли, привели к увеличению нагрузки на цифровую инфраструктуру, сетей и датацентров.

Это очень быстро выявило глобальный дефицит для удовлетворения возросшего спроса и стимулировало инвестиции в нее. Этот тренд, вкупе с началом развития сетей 5G, инфраструктуры интернета вещей и массовой "поколенческой" смены гаджетов, ноутбуков и других подключенных устройств привело к значительному росту спроса на чипы, оптофотонные и микроэлектронные компоненты. При этом большинство потребителей последних, опасаясь перебоев в цепочках поставок на фоне локдаунов, начали создавать их запасы в объемах в 2-3 раза превосходящих те, что были ранее достаточными для бесперебойного производства ранее.

"Начало 2021 года лишь усилило прошлогодние тренды, - отмечается в аналитическом материале МКБ. - Ожидавшегося снижения градуса торгово-технологического противостояния между США и Китаем при смене администрации США на демократическую, не произошло. Напротив - противоречия усилились. В результате китайские и азиатские производители, их контрагенты из развитых рынков продолжили ускоренно наращивать запасы, что привело к их нехватке и обнажило структурный дефицит производственных мощностей в глобальной полупроводниковой и микроэлектронной промышленности".

По мнению экспертов банка, если смотреть на ситуацию со стороны конечного потребления, то это дефицит "в квадрате", ведь для снятия дефицита чипов и инфраструктурного оборудования необходимо прежде устранить дефицит производственных мощностей, а это инерционный процесс для высокотехнологичного сектора, в силу сложности технологий, монтажа и настройки оборудования последних поколений. "Таким образом, мы вступаем в новый 2021 год со среднесрочными ожиданиями роста цен на чипы, микроэлектронику и долгосрочного роста финансовых показателей компаний сегмента производственного полупроводникового и сборочного оборудования", - подчеркивается в пресс-релизе.

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