Рубль, скорее всего, попробует укрепиться до 73 руб./$1 в среду - "ЛОКО-Инвест"

Курс рубля, скорее всего, попробует укрепиться в среду до уровня 73 руб./$1 на фоне внешнего позитива и заметного роста нефтяных цен, считает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Данные по платежному балансу за 4К20 в целом указали на меньший ($5,5 млрд), чем наши ($6,8 млрд) и рыночные прогнозы ($8,8 млрд), профицит текущего счёта при чуть возросшем оттоке капитала частного сектора ($10,2 млрд) и положительном балансе госсектора ($2,3 млрд) на фоне частичного восстановления спроса на ОФЗ и размещения евробондов, - отмечает Полевой. - В условиях сохранения ограничений на туризм рост цен на нефть увеличит профицит еще больше, но во многом этот рост будет "стерилизован" покупками валюты по бюджетному правилу".

Также эксперт инвесткомпании обращает внимание, что средства, сэкономленные на выездном туризме, частично все равно поддерживают спрос на валюту через потребление импортных товаров (прямо или косвенно через сырье), который в 4К20 упал всего на 2,5%. Поэтому, считает Полевой, дальнейший рост рубля потребует улучшения капитальных потоков. "Большого оптимизма здесь по-прежнему не ждём, потенциал укрепления рубля может быть ограничен 1-3% в среднем за год", - пишет он.

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