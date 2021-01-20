BCS GM подтверждает рекомендацию "держать" для акций "АЛРОСА"

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) подтверждают рекомендацию "держать" для акций "АЛРОСА". По их мнению, анализ индикативных цен на алмазы против цен производителей показывает, что недавнее повышение цен "АЛРОСА" и De Beers - скорее, догоняющий шаг, нежели указание на будущий потенциал роста.

"Анализ динамики индекса цен производителей и их сравнение с индикативными ценами на алмазы (бенчмарки) показывают, что индекс следует за ценами с лагом в 2 месяца. Таким образом, повышение цен производителей можно считать догоняющим шагом, который отражает прошлую динамику, нежели указывает на будущий потенциальный роста, т.е. мы не ожидаем большого влияния на оценку "АЛРОСА", - пишут эксперты.

"Для достижения уровня текущего бенчмарка, который используется в расчетах в нашей модели M2M, алмазодобывающие компании должны поднять свои цены еще на 7-8%, - указывают аналитики BCS GM. - Соответственно, мы по-прежнему скептически смотрим на динамику котировок "АЛРОСА". Кроме того, текущий мультипликатор M2M P/E "АЛРОСА" на уровне 10.7x предполагает, что для попадания в зону рекомендации "ПОКУПАТЬ" ценовой бенчмарк должен прибавить более 12%, чтобы мультипликатор опустился до 8.0x, но такое мощное движение маловероятно. Таким образом, мы подтверждаем рекомендацию "ДЕРЖАТЬ" по бумагам "АЛРОСА"".

Также аналитики отмечают неблагоприятную сезонность - праздники закончились, а Китайский Новый год может быть не таким масштабным из-за COVID. "Мы скептически смотрим на бумаги "АЛРОСА" - их потенциал ограничен", - заключают эксперты инвесткомпании.

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